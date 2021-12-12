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Рефері бою Ломаченко – Коммі підірвав Мережу своїм оскалом (відео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сьогодні
12 грудня, 22:36
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Третім у рингу під час поєдинку Василя Ломаченка з Річардом Коммі був Стів Вілліс, але своєю яскравою поведінкою він мало не затьмарив переможця
Ломаченко - Коммі: рефері показал зуби
Ломаченко - Коммі: рефері показал зуби / Фото: Колаж: Сьогодні

Не менш яскравою зіркою поєдинку Ломаченко – Коммі, ніж українець, який переміг одноголосним рішенням суддів, був рефері в рингу Стів Вілліс.

Без його заворожуючої міміки цей поєдинок не був би таким видовищним.

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А те, як американець із імпозантною лисиною скалив свої зуби під час бомбардування Василем Ломаченком голови Річарда Коммі, взагалі стало хітом інтернету.

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Артистичність Стіва Вілліса та опуклі очі допомагають йому заробляти гроші і поза боксом – він займається стендап-шоу.

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Але все-таки на першому місці для Вілліса – бокс.

Дивіться найяскравіші моменти зі Стівом Віллісом у рингу

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