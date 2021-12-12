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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ломаченко – слабак! Чемпіон розгромив Васю після перемоги

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 грудня, 19:42
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Колишній чемпіон світу у двох категоріях американець Тімоті Бредлі розгромив Василя Ломаченка за те, що той не добив Річарда Коммі
Ломаченко переміг Коммі, але не добив
Ломаченко переміг Коммі, але не добив / Фото: Getty Images

Незважаючи на перемогу над Річардом Коммі одноголосним рішенням суддів, Василю Ломаченку дісталося на горіхи від коментатора боксу на телеканалі ESPN, ексчемпіона світу Тімоті Бредлі.

Причина – Ломаченко не добив Коммі у сьомому раунді після того, як відправив того до нокдауну. Натомість Василь звернувся до кута африканця, щоб ті викинули білий рушник, що тренером ганця зроблено не було.

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"Фантастичний виступ Ломаченка, але... Я такого раніше не бачив. Це його милосердя... Не можна робити це в рингу. "Вам треба зупинити бій..." Облиш, брате. Потрібно фінішувати цих чуваків, чел. Ти потряс хлопця. Потрібно було нокаутувати. Це засвідчило слабкість Ломаченка. Я поважаю його, але треба нокаутувати цих хлопців. Він виявив занадто багато милосердя", – наводить слова Тімоті Бредлі vringe.com.

Ломаченко перебив Коммі
Ломаченко перебив Коммі / Фото: Getty Images

"Не думаю, що Ломаченко зробив би подібне у бою проти Камбососа", – додав Бредлі.

Сам Ломаченко раніше, пояснюючи, чому не добив Коммі, сказав, що йому було шкода африканця.

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Василь Ломаченко VS Річард Коммі
Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що після перемоги над Коммі Ломаченко став неофіційним претендентом на титули Джорджа Камбососа – абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

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Але це не означає, що наступним суперником Васі буде австралієць.

Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Як заявив сам Камбосос, він обере собі суперника із п'ятірки Ломаченко, Хейні, Девіс, Гарсія, Лопес.

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