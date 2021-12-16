Скандалы нипочем: Ломаченко и Усик поднялись в рейтинге лучших боксеров мира

Ломаченко на выходных уверенно победил Ричарда Комми единогласным решением судей, а мог даже нокаутировать соперника, но не додавил после нокдауна в седьмом раунде.
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Эксперты издания посчитали, что из-за этого Ломаченко не заслужил подняться выше восьмого места в рейтинге и, возможно, такое расточительство будет стоить украинцу поединка против Джорджа Камбососа.
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Усик же продолжает собирать лавры после своей победы над Энтони Джошуа еще в сентябре. Украинец обошел другого чемпиона в хэвивейте Тайсона Фьюри и фактически стал лучшим супертяжеловесов в мире.
Лидерство продолжает удерживать мексиканец Сауль Альварес. Кстати, в Сети появились слухи, что в будущем Альварес может сразиться с Усиком.
ТОП-10 рейтинга ESPN
- 1. Сауль Альварес (суперсредний вес)
- 2. Теренс Кроуфорд (полусредний вес)
- 3. Наойя Инуэ (легчайший вес)
- 4. Александр Усик (супертяжелый вес)
- 5. Тайсон Фьюри (супертяжелый вес)
- 6. Эррол Спенс (полусредний вес)
- 7. Джош Тейлор (первый полусредний)
- 8. Василий Ломаченко (легкий вес)
- 9. Хуан Франсиско Эстрада (первый наилегчайший вес)
- 10. Джервонта Дэвис/Джордж Камбосос (легкий вес)