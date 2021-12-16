Їх поділяють світлові роки. Усика та Джошуа порівняв народний чемпіон

Популярний британський боксер Девід Аллен розповів у чому різниця між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Раніше українець отримав подарунок від кримінального авторитета.
У Британії Аллен має багато шанувальників і за те, що ніколи не відмовлявся від боїв з будь-якими, найгрізнішими суперниками, вважається народним чемпіоном.
"Усик переміг переконливо. Він перебоксував, перебив Джошуа. Моментами він брав над ним верх у перестрілках, Усик навіть перевершив його в мощі. Він зробив усе.
Щиро кажучи, це був досить односторонній бій. Я знаю, що вони обидва олімпійські чемпіони, але у плані боксерських навичок їх розділяють світлові роки", – цитує Аллена Трибуна.
Раніше ми писали, що Олександр Усик та Василь Ломаченко піднялися в рейтингу найкращих боксерів світу.
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Усик продовжує збирати лаври після своєї перемоги над Ентоні Джошуа ще у вересні. Українець обійшов іншого чемпіона у хевівейті, Тайсона Ф'юрі, і фактично став найкращим суперважковаговиком у світі.
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