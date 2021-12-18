Усик – Канело: названо вагу, в якій відбудеться поєдинок

Британський промоутер Едді Гірн переконаний, що найкращий боксер сучасності, абсолютний чемпіон суперсереднього дивізіону мексиканець Сауль Канело Альварес згодом проведе поєдинок проти українця Олександра Усика – колишнього абсолютного чемпіона крузервейту (90,7 кг) та нинішнього володаря титулів WBA/WBO/IBF у надважкій вазі.
"Канело битиметься з Усиком. Очевидно, це має бути договірна вага, тому що я не припускаю, що Усик повернеться до крузервейту", – заявив Гірн каналу iFL TV.
Нагадаємо, що в наступному поєдинку найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії Сауль Альварес, який раніше бився в дивізіонах від 67 до 79 кг, спробує стати чемпіоном у новій вазі – 86,2 кг. На травень у мексиканця заплановано бій за титул WBC проти переможця січневого поєдинку Ілунги Макабу та Табісо Мчуну.
Далі по темі
Цікаво, що Усик уже заявив, що не проти побитися з Канело. "Якщо він хоче боксувати зі мною в крузервейті, я зможу спуститися туди, але за умови, що в мене залишаться пояси у надважкій вазі, адже я повернуся назад", – зауважив українець.
Дивіться, як у листопаді Канело нокаутував Планта