Усик – Канело: названо вагу, в якій відбудеться поєдинок

Це буде не хевівейт і не крузервейт, а щось середнє між ними – таку заяву зробив відомий промоутер Едді Гірн

Усик vs Канело / Фото: Getty Images, Reuters

Британський промоутер Едді Гірн переконаний, що найкращий боксер сучасності, абсолютний чемпіон суперсереднього дивізіону мексиканець Сауль Канело Альварес згодом проведе поєдинок проти українця Олександра Усика – колишнього абсолютного чемпіона крузервейту (90,7 кг) та нинішнього володаря титулів WBA/WBO/IBF у надважкій вазі.

"Канело битиметься з Усиком. Очевидно, це має бути договірна вага, тому що я не припускаю, що Усик повернеться до крузервейту", – заявив Гірн каналу iFL TV.

Олександр Усик і Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

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Нагадаємо, що в наступному поєдинку найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії Сауль Альварес, який раніше бився в дивізіонах від 67 до 79 кг, спробує стати чемпіоном у новій вазі – 86,2 кг. На травень у мексиканця заплановано бій за титул WBC проти переможця січневого поєдинку Ілунги Макабу та Табісо Мчуну.

Абсолютний чемпіон Сауль Альварес / Фото: REUTERS

Цікаво, що Усик уже заявив, що не проти побитися з Канело. "Якщо він хоче боксувати зі мною в крузервейті, я зможу спуститися туди, але за умови, що в мене залишаться пояси у надважкій вазі, адже я повернуся назад", – зауважив українець.

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Олександр Усик vs Сауль Альварес / Фото: Getty Images

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