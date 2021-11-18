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Адже Усик не великий: українця кидають на розтерзання кращому боксеру світу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
18 листопада, 22:40
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Знаменитий мексиканець Сауль Альварес розбурхав світ боксу переходом у крузервейт. На хвилі сенсаційної заяви поповзли чутки про його можливий бій із Олександром Усиком
Олександр Усик і Сауль Альварес
Олександр Усик і Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

Сауль Альварес боксував у категоріях від 67 до 79 кг, а тепер має намір боксувати за титул у дивізіоні 86,2 кг проти чемпіона WBC Ілунги Макабу з Конго

Промоутер Усика Олександр Красюк не виключив, що Сауль підніметься до хевівейту, де зустрінеться з Олександром Усиком А тепер на цю тему висловився британець Едді Гірн.

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Сауль Альварес і Олександр Усик
Сауль Альварес і Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

"Канело та його коуч Рейносо хочуть більше викликів. Їм не цікаві нормальні, нудні бої. Кожен бій має щось означати. Він хоче бути великим, і це чудово для боксу.

Абсолютний чемпіон Сауль Альварес
Абсолютний чемпіон Сауль Альварес / Фото: REUTERS

Послухайте, та він може піднятися ще вище і битися в супертяжах. Маю на увазі, Адже Усик не великий супертяж. А Тревор Брайан також чемпіон світу. Чи міг би він змагатися з цими хлопцями?", – розмірковує Гірн в інтерв'ю iFL TV, якого цитує vringe.com.

Зазначимо, що перспектива можливого бою Усик – Канело не є близькою. Навесні Олександр має намір здолати в реванше Ентоні Джошуа, а потім наприкінці наступного року українець збирається посперечатися з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу у супертяжах.

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