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Усик против Канело: неймовірний бій – реальний

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
18 листопада, 10:16
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Олександр Красюк не виключає, що його підопічний Олександр Усик зустрінеться у хевівейті з найкращим боксером незалежно від вагових категорій Саулем "Канело" Альваресом
Усик vs Канело
Усик vs Канело / Фото: Getty Images, Reuters

Напередодні легендарний мексиканець Сауль Альварес, який боксував у категоріях від 67 до 79 кг, заявив про перехід у крузервейт. Це 86,2 кг під егідою WBC, де Канело поб'ється за чемпіонство з Ілунгою Макабу з Конго.

Однак промоутер Олександра Усика Олександр Красюк припускає, що на цьому Канело не зупиниться і підніметься навіть у надважку вагу (понад 91 кг), а там, своєю чергою, Красюк не відкидає бою Канело vs Усик.

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"Чи побачимо ми колись Канело в хевівейті? Чому ні! Були приклади Джеймса Тоні, Роя Джонса-молодшого. Не бачу великих перешкод, чому б Канело не спробувати сили в надважкій вазі. Він сильний хлопець, довів свою спроможність у різних вагових категоріях, зараз він підніметься до крузервейту. Але він досі молодий боксер, нехай навіть за його спиною понад 50 боїв. Йому 30 із невеликим".

"Це неймовірно інтригуюча історія – побачити бійця із напівсереднього дивізіону у суперважах".

"Канело – Усик? Так, це був би цікавий бій", – заявив Красюк каналу Boxing UK.

Сауль Альварес і Олександр Усик
Сауль Альварес і Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Але ви уявіть бій Канело – Ф'юрі! Можете уявити? Буде величезна різниця у розмірах, але, не виключено, що це буде саме перевагою для менш габаритного бійця", – додав Красюк.

Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
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Зазначимо, що перспектива можливого бою Усик – Канело не є близькою. Навесні Олександр має намір здолати в реванші Ентоні Джошуа, а потім наприкінці наступного року українець збирається посперечатися з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу у суперважах.

Дивіться, як Канело нокаутував у листопаді Планта

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