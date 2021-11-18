Усик ведь не крупный: украинца бросают на растерзание лучшему боксеру мира

Знаменитый мексиканец Сауль Альварес взбудоражил мир бокса переходом в крузервейт. На волне сенсационного заявления поползли слухи о его возможном бое с Александром Усиком

Александр Усик и Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

Сауль Альварес боксировал в категориях от 67 до 79 кг, а теперь намерен боксировать за титул в дивизионе 86,2 кг против чемпиона WBC Илунги Макабу из Конго.

Промоутер Усика Александр Красюк не исключил, что Сауль поднимется в хэвивейт, где встретится с Александром Усиком. А теперь на эту тему высказался и британец Эдди Хирн.

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Сауль Альварес и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

"Канело и его коуч Рейносо хотят больше вызовов. Им не интересны нормальные, скучные бои. Каждый бой должен что-то значить. Он хочет быть великим, и это потрясающе для бокса.

Абсолютный чемпион Сауль Альварес / Фото: REUTERS

Послушайте, да он может подняться еще выше и драться в супертяжах. Имею в виду, Усик ведь не крупный супертяж. А Тревор Брайан также чемпион мира. Мог бы он состязаться с этими парнями?", – рассуждает Хирн в интервью iFL TV, которого цитирует vringe.com.

Отметим, что перспектива возможного боя Усик – Канело не близка. Весной Александр намерен одолеть в реванше Энтони Джошуа, а затем в конце следующего года украинец собирается поспорить с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжах.