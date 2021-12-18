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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Рефері мертвий: Усик вгатив своєю лівою

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 грудня, 18:58
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Український чемпіон світу у надважкій вазі вразив своїм ударом лівою – тільки вже не в боксі: дивіться, що сталося
Усик безжальний не тілько в боксі
Усик безжальний не тілько в боксі / Фото: Instagram

Відпочиваючи у Дубаї, Олександр Усик вразив не лише запальним танцем на очах у дружини.

Відвідавши грандіозну автомобільну виставку The Space DXB, де Усик сів за кермо Rolls-Royce, Олександр не відмовив собі також у задоволенні пограти у настільний теніс на столі, розташованому поруч із елітними машинами.

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І тут виявилося, що своєю лівою Усик здатний вирубити суперників не тільки в рингу, а й у пінг-понгу.

Взявши в ліву руку ракетку, чемпіон світу в надважкій вазі завдав кілька нищівних ударів, відправивши свого англомовного візаві в тенісний нокаут.

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Суперник Усика, щоправда, вирішив оскаржити результат, взявшись артистично кричати: "Агов, де рефері? Подайте сюди рефері!"

На що Усик із гумором відреагував: "Referee is dead" ("Рефері мертвий") – що ж, влучання Олександра м'ячиком було і справді таким потужним, що могло вимкнути того, хтось опинився б на шляху цього удару.

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Раніше спаринг-партнер Усика сказав, хто його переможе. На думку Девіда Аллена, є лише один боксер, здатний здолати Олександра – це Тайсон Ф'юрі.

Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

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