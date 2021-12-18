Рефери мертв: Усик врубил своей левой

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе поразил своим ударом левой – только уже не в боксе: смотрите, что случилось

Усик безжалостен не только в боксе / Фото: Instagram

Отдыхая в Дубае, Александр Усик поразил не только зажигательным танцем на глазах у своей жены.

Посетив грандиозную автомобильную выставку The Space DXB, где Усик сел за руль Rolls-Royce, Александр не отказал себе также в удовольствии поиграть в настольный теннис на столе, расположенном по соседству с элитными машинами.

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И тут оказалось, что своей левой Усик способен вырубить соперников не только в ринге, но и в пинг-понге.

Взяв в левую руку ракетку, чемпион мира в супертяжелом весе нанес несколько сокрушительных ударов, отправив своего англоговорящего визави в теннисный нокаут.

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Соперник Усика, правда, решил было оспорить результат, принявшись артистично кричать: "Эй, где рефери? Подайте сюда рефери!"

На что Усик с юмором отреагировал: "Referee is dead" ("Рефери мертв") – что ж, попадание Александра мячиком было и вправду таким сильным, что могло бы вырубить, окажись кто-нибудь на пути у этого удара.

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Ранее спарринг-партнер Усика сказал, кто его победит. По мнению Дэвида Аллена, есть только один боксер, способный одолеть Александра – это Тайсон Фьюри.