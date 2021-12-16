Спарринг-партнер Усика сказал, кто его победит

У Энтони Джошуа нет шансов в реванше с Александром Усиком, победить его под силу только Тайсону Фьюри, хоть тот накануне и вычеркнул украинца из списка желанных соперников на 2022 год.
Такое заявление сделал британский супертяж Дэвид Аллен, который ранее был спарринг-партнером Усика.
"Как Усик, так и Джошуа – золотые олимпийские медалисты, но с точки зрения боксерских способностей между ними световые годы, – говорит Аллен. — У Усика на все есть ответ. Эй-Джей попробует взять его нахрапом, навязать силовой бокс. Но этим не победить Усика, он слишком умен. Если Энтони напорется на силовой Усика, то будет вырублен сокрушительно".
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"Джошуа не обладает способностями для того, чтобы победить Усика".
"Единственный, кто способен побить Усика, – это Тайсон Фьюри. А единственный, кто способен одолеть Тайсона, – это Усик. Это будет лучший бой в супертяжах со времен Мухаммеда Али и Джо Фрейзера", – заявил Аллен каналу Boxing Insider.
Отметим, что сам Дэвид Аллен завершил карьеру боксера после того, как был нокаутирован Усиком в спарринге.
"Я не упал и я закончил раунд. Тем не менее я был нокаутирован его левой. Не хочу больше получать", – сказал тогда Аллен, сейчас работающий тренером.