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Спарринг-партнер Усика сказал, кто его победит

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сегодня
16 декабря, 08:32
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По мнению Дэвида Аллена, есть только один боксер, способный одолеть Александра Усика – это Тайсон Фьюри
Дэвид Аллен и Александр Усик
Дэвид Аллен и Александр Усик / Фото: Instagram

У Энтони Джошуа нет шансов в реванше с Александром Усиком, победить его под силу только Тайсону Фьюри, хоть тот накануне и вычеркнул украинца из списка желанных соперников на 2022 год.

Такое заявление сделал британский супертяж Дэвид Аллен, который ранее был спарринг-партнером Усика.

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"Как Усик, так и Джошуа – золотые олимпийские медалисты, но с точки зрения боксерских способностей между ними световые годы, – говорит Аллен. — У Усика на все есть ответ. Эй-Джей попробует взять его нахрапом, навязать силовой бокс. Но этим не победить Усика, он слишком умен. Если Энтони напорется на силовой Усика, то будет вырублен сокрушительно".

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Джошуа не обладает способностями для того, чтобы победить Усика".

Александр Усик VS Энтони Джошуа
Александр Усик VS Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

"Единственный, кто способен побить Усика, – это Тайсон Фьюри. А единственный, кто способен одолеть Тайсона, – это Усик. Это будет лучший бой в супертяжах со времен Мухаммеда Али и Джо Фрейзера", – заявил Аллен каналу Boxing Insider.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик
Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

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Отметим, что сам Дэвид Аллен завершил карьеру боксера после того, как был нокаутирован Усиком в спарринге.

"Я не упал и я закончил раунд. Тем не менее я был нокаутирован его левой. Не хочу больше получать", – сказал тогда Аллен, сейчас работающий тренером.

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