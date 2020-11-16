"Не хочу больше получать": боксер завершил карьеру после нокаута в спарринге с Усиком

Усик не щадит своих спарринг партнеров, одного из них оправил сразу на пенсию

Британский боксер супертяжелого веса Дэвид Аллен объявил о завершении карьеры. На такое решение 28-летнего боксера натолкнул спарринг с украинцем Александром Усиком. Видео боя Аллен поделился на своей странице в Instagram.

"Этот спарринг между мной и Усиком был последним в моей карьере, и, если вы слышите примерно на 5 секунде, как я очень громко храплю, это мое последнее воспоминание о том, что произошло в следующие 30 минут, но я не упал и я закончил раунд. Тем не менее, я был нокаутирован его левой", – написал боксер.

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Затем Аллен опубликовал заявление об уходе на пенсию и признался, что "не хочет больше получать" и что все, что он желает – это приятную тихую жизнь с женой и детьми.

В свое время Аллен считался очень перспективным и выиграл первых десять боев в профи. Однако затем последовали два подряд поражения от Диллиана Уайта и Луиса Ортиса. В дальнейшем карьера Дэвида была не настолько успешной. В целом, он одержал 18 побед (15 – нокаутом) и потерпел пять поражений.

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Ранее мы писали, что человек-нокаут из Британии бросил вызов Усику. Он хочет реванш за поражение в любителях. Джо Джойс был бы рад снова встретиться с украинским боксером.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком:

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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