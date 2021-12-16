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Спаринг-партнер Усика сказав, хто його переможе

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сьогодні
16 грудня, 08:32
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На думку Девіда Аллена, є лише один боксер, здатний здолати Олександра Усика – це Тайсон Ф'юрі
Девід Аллен і Олександр Усик
Девід Аллен і Олександр Усик / Фото: Instagram

Ентоні Джошуа не має шансів у реванші з Олександром Усиком, перемогти його до снаги тільки Тайсону Ф'юрі, хоча той напередодні і викреслив українця зі списку бажаних суперників на 2022 рік.

Таку заяву зробив британський суперваж Девід Аллен, який раніше був спаринг-партнером Усика.

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"Як Усик, так і Джошуа – золоті олімпійські медалісти, але з точки зору боксерських здібностей між ними світлові роки, – каже Аллен. — Усик на все має відповідь. Ей-Джей спробує взяти його нахрапом, нав'язати силовий бокс. Але цим не перемогти Усика, він надто розумний. Якщо Ентоні наштовхнеться на силовий Усика, то буде нокаутований нищівно".

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Джошуа не має здібностей для того, щоб перемогти Усика".

Олександр Усик VS Ентоні Джошуа
Олександр Усик VS Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

"Єдиний, хто здатний побити Усика, – це Тайсон Ф'юрі. А єдиний, хто здатний здолати Тайсона, – це Усик. Це буде найкращий бій у суперважах із часів Мухаммеда Алі та Джо Фрейзера", – заявив Аллен каналу Boxing Insider.

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

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Зазначимо, що сам Девід Аллен завершив кар'єру боксера після того, як був нокаутований Усиком у спарингу.

"Я не впав і я закінчив раунд. Проте я був нокаутований його лівою. Не хочу більше отримувати", – сказав тоді Аллен, який нині працює тренером.

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