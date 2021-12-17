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Усик – карлик! Фьюри продолжает разбрасываться оскорблениями

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
17 декабря, 12:46
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Тайсон Фьюри продолжает вести словесную войну против Александра Усика. На этот раз британец намекнул на недостаточные габариты украинца для хэвивейта
Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

Накануне Фьюри и Усик встретились перед боем Ломаченко и Комми в Нью-Йорке. Боксеры тепло поприветствовали друг друга, а затем за спиной Фьюри на камеру унизил Усика.

На этот раз британец был немного воспитанней. Британец лишь отметил габариты украинца.

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"Он очень хороший боксер, но, когда мы встретились на днях, он выглядел рядом со мной как боксер среднего веса", – пренебрежительно отозвался об украинце Фьюри в интервью mirror.co.uk.

Конечно же, разница в габаритах между боксерами существенная, но не настолько, чтобы сравнивать Усика с представителями среднего веса, где лимит до 72 кг. Усик в такой дивизионе боксировал еще в юниорах и проигрывал.

Для сравнения:

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  • Рост Усика – 191 см, вес – 100 кг
  • Рост Фьюри – 206 см, вес – 125,6 кг

Но примеры того же Майка Тайсона (178 см) или Мухаммеда Али (191 см) доказывают, что в супертяжелом весе можно добиваться успехов и без гигантского роста. А лишний вес и вовсе может мешать.

Кстати, Усик отреагировал на вульгарное предложение Фьюри. Украинского боксера рассмешило предложение британца.

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