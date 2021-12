Усик отреагировал на предложение Фьюри от****ть его яйца

Украинский боксер не оставил без ответа вульгарное заявление Тайсона Фьюри – похоже, ничего смешнее в своей жизни Александр Усик еще не слышал

Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик не стал отмалчиваться по поводу вульгарного заявления, сделанного Тайсоном Фьюри по итогам их первой встречи в Нью-Йорке за кулисами боя Ломаченко – Комми.

Напомним, на вопрос, что он сказал Усику, Фьюри тогда ответил:

"Пусть Усик от****т мои яйца-а-а-а!".

И вот, журналисты поймали Усика в Дубае, где он сейчас занят переговорами о возможном проведении там реванша с Джошуа, и спросили в лоб: что украинец думает о непристойном предложении Фьюри.

Лицо Усика сперва не выдавало никаких эмоций, он, похоже, не понял, о чем его спрашивают – разговор происходил на английском.

Затем директор команды Усика Сергей Лапин сказал Александру: "Про яйца типа он что-то спрашивает..."

Тут уже Усик рассмеялся, махнул рукой, а затем сказал с грозным видом в камеру на английском: "Hey! Tyson, how are you!" ("Эй, Тайсон, как делишки?").

ОТВЕТ УСИКА ФЬЮРИ

Напомним, такие же приветы Усик любил передавать на камеру перед боями Дереку Чисоре и Энтони Джошуа, которых впоследствии победил.

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Отметим, что бой Усик – Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте состоится уже весной, если Джошуа согласится отойти в сторонку. Либо уже во второй половине 2022 года – но для начала Усику нужно будет одолеть в реванше Эй-Джея, а Фьюри справиться с Диллианом Уайтом.

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters

Правда, последнее заявление Фьюри озадачило. Он вообще вычеркнул Усика из списка желанных соперников на 2022 год.

Смотрите, как ранее Фьюри сделал неприличное предложение Усику