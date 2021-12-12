12 декабря 06:00 О матче
Ломаченко 119
Комми 108
12 декабря 21:45
ПСЖ --
Монако --
12 декабря 22:00 Онлайн
Реал --
Атлетико --
14 декабря 22:00
Дженоа --
Салернитана --
12 декабря 14:00
Черноморец 2
Металлист 1925 1
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! Зломовчання: топ-сериал (обзор) Зломовчання: топ-сериал (обзор) 🚓 Хамство Гогилашвили Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усик у меня отс***т: Фьюри унизил украинца (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 декабря, 16:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За кулисами поединка Ломаченко – Комми на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке Тайсон Фьюри сделал неприличное предложение Александру Усику
Фьюри и Усик. Болельщики ждут этот бой
Фьюри и Усик. Болельщики ждут этот бой / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился тем, что сказал обладателю титулов IBF, WBO, IBF, WBA Александру Усику возле ринга в Нью-Йорке, на котором Василий Ломаченко единогласным решением судей одолел Ричарда Комми.

  • Тайсон, что ты сказал Усику? – спросил у Фьюри журналист.
  • Пусть Усик о####т мои яйц-а-а-а, – пропел в ответ Цыганский король.

Реклама

Возможно, уже весной Усик кулаками накажет Фьюри за такое оскорбление. Правда, для этого нужно, чтобы согласились отойти в сторонку их обязательные соперники – Энтони Джошуа в случае с украинцем и Диллиан Уайт в ситуации с Цыганским королем.

Фьюри, Усик и Джошуа
Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters

"Как я побью Фьюри? Красиво побью, – заявил сегодня Усик. – С кем я предпочитаю подраться – с Фьюри или Джошуа? Как договоримся. Конечно, я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону. Это минус одна ступенька, то есть я сразу подерусь за абсолюта".

Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

Реклама

Напомним, Усик прибыл в США поддержать своего друга и кума Ломаченко, а Фьюри приехал поздравить промоутера Боба Арума с 90-летием. Когда Усик и Фьюри сфотографировались вместе с Арумом, фанаты бокса сразу же обратили внимание на разницу в габаритах потенциальных соперников.

Для сравнения:

  • Рост Усика – 191 см, вес – 100 кг
  • Рост Фьюри – 206 см, вес – 125,6 кг

Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми
Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми / Фото: Twitter

Реклама

Тем не менее, по мнению промоутера Усика Александра Красюка, несмотря на разницу в габаритах, Фьюри станет сладкой булочкой для украинца.

Усик и Фьюри
Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ ВОСКРЕСЕНЬЯ

Динамо

Сегодня

17:00

Заря

1.38

4.70

8.80

ПСЖ

Сегодня

21:45

Монако

1.49

4.80

6.40

Реал

Сегодня

22:00

Атлетико

2.04

3.55

3.80
Сравнение бойцов
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Сегодня
06:00
Ричард Комми
Ричард Комми

33

Возраст

34

170

Рост

173

166

Размах рук

180

61

Вес

61

16

Победы

30

2

Поражения

4

68.8%

% нокаутов

90%

750000

Гонорар за бой

700000

Результат боя
Титульный бой в Броварах
Денис Беринчик
Денис Беринчик
18 дек.
21:00
Иса Чаниев
Иса Чаниев

П1

1.06

Х

23.0

П2

8.00
Ставки на бокс
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Верес
18
15:20
23
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Воскресенье, 12 декабря
2:1
ТВ: Онлайн
17:00
ТВ: Онлайн
19:30
ТВ: Онлайн
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять