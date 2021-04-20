Удивительное поражение Усика: его побил боксер, сейчас выступающий на шесть категорий ниже

Украинец Александр Усик во время любительской карьеры проиграл американцу Шону Портеру. Тогда оба боксера весели до 75 кг, а сейчас между ними пропасть в 40 килограмм

Бывший чемпион в полусреднем весе американец Шон Портер вспомнил, как во время любительской карьеры 15 лет назад побеждал украинца Александра Усика, когда боксеры сражались в весе до 75 кг! Сейчас Усик выступает в супертяжелом весе, а Портер – в дивизионе до 66,7 кг.

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"В 2006 году он дрался в весе до 75 кг", – вспоминал Портер в интервью Sky Sports. – "А на Олимпийских играх 2012 года в крузервейте. Мой отец сказал: "Ты узнал его? Помнишь, как дрался с этим парнем? Это тот украинец, которого ты победил в Чикаго".

Я ответил: Что! Он сейчас борется в первом тяжелом весе?" Усик был таким же высоким, как сейчас, когда мы дрались. Сейчас он определенно больше, тяжелее, сильнее. Он не был тощим, когда мы дрались. Но он не был таким большим, как сейчас".

Портеру и Усику было по 20 лет, когда они боксировали в декабре 2006 года. "Я вышел против Усика – он был высокий, левша. Мы боролись по системе очков. Первый раунд я выиграл с разницей в два очка. Второй раунд был равным.

Менее, чем за минуту до конца финального раунда я попал по нему ударом с правой. Он отступил на пару шагов, и я понял, что потряс его. Я набросился на него и в итоге выиграл бой с преимуществом в четыре очка", – рассказал Шон в своем подкасте The Porter Way.

Кстати, ранее мы писали, что Усик боксировал против Техника Деревянченко, и вы удивитесь итогу боев. Украинский супертяж Александр Усик дважды боксировал против средневеса Сергея Деревянченко в любительском боксе и даже проигрывал ему бой в Харькове.

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