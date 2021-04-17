Почему Усик и Джойс никак не договорятся о бое: промоутер назвал простую причину

Американец Фрэнк Уоррен заявил, что Александр и Джозеф не бьются в ожидании окончания переговоров между командами Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри

Украинский боксер-супертяж Александр Усик уже почти полгода не выходил на ринг после победы над Дереком Чисорой. 34-летний уроженец Крыма является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Энтони Джошуа, но настраивается на бой с другим британцем – Джозефом Джойсом. В чем задержка – рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.

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Как мы писали, Усик бой с Джойсом хотел бы провести в Украине.

В комментарии YouTube-каналу промоутерской компании Queensberry Promotions Уоррен разложил все по полочкам:

"О бое Джойса с Усиком мы очень быстро договоримся, но после того, как завершатся переговоры между Фьюри и Джошуа. Либо же мы пойдем на промоутерские торги. На данный момент наше общение приостановлено, поскольку мы ждем, к чему придут Тайсон и Энтони. Если вдруг их бой не состоится, то, конечно же, Усик, вернется к статусу обязательного претендента и захочет биться за пояс. Для Джойса у нас есть план Б, но пока я не буду его раскрывать. Все же я настроен оптимистически. У меня был разговор, после которого я более уверенно чувствую себя по поводу организации встречи Фьюри с Джошуа. Думаю, вскоре все прояснится, и мы сможет устроить бой с Усиком".

Усик и Джойс / Фото: Instagram

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Косвенно слова коллеги по цеху подтвердил и Эдди Хирн – промоутер Энтони. Он считает, что нужно лишь закончить бумажную работу и прийти к завершению переговорного процесса. Пока же проблемой остается место встречи чемпионов по разным версиям – Джошуа и Фьюри.

Тем временем Селезнев завис с Усиком в группе здоровья.

Смотрите, как Александр развивал свою физическую мощь:

Александр Усик бьет кувалдой по шине Видео: Instagram

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