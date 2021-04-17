Чому Усик і Джойс ніяк не домовляться про бій: промоутер назвав просту причину

Американець Френк Воррен заявив, що Олександр і Джозеф не б'ються в очікуванні закінчення переговорів між командами Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі

Український боксер-суперважковаговик Олександр Усик вже майже пів року не виходив на ринг після перемоги над Дереком Чісорою. 34-річний уродженець Криму є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Ентоні Джошуа, але налаштовується на бій з іншим британцем – Джозефом Джойсом. У чому затримка – розповів промоутер Френк Воррен.

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Як ми писали, Усик бій з Джойсом хотів би провести в Україні.

У коментарі YouTube-каналу промоутерської компанії Queensberry Promotions Воррен розклав усе по поличках:

"Про бій Джойса з Усиком ми дуже швидко домовимося, але після того, як завершаться переговори між Ф'юрі і Джошуа. Або ж ми підемо на промоутерські торги. На цей момент наше спілкування призупинено, оскільки ми чекаємо, до чого прийдуть Тайсон і Ентоні. Якщо раптом їх бій не відбудеться, то, звичайно ж, Усик, повернеться до статусу обов'язкового претендента і захоче битися за пояс. Для Джойса у нас є план Б, але поки я не буду його розкривати. Все ж я налаштований оптимістично. У мене була розмова, після якої я впевненіше почуваю себе стосовно організації зустрічі Ф'юрі з Джошуа. Думаю, незабаром все проясниться, і ми зможе влаштувати бій з Усиком".

Усик і Джойс / Фото: Instagram

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Побічно слова колеги по цеху підтвердив і Едді Гірн – промоутер Ентоні. Він вважає, що потрібно лише закінчити паперову роботу і прийти до завершення переговорного процесу. Поки ж проблемою залишається місце зустрічі чемпіонів за різними версіями – Джошуа і Ф'юрі.

Тим часом Селезньов завис з Усиком у групі здоров'я.

Дивіться, як Олександр розвивав свою фізичну міць:

Олександр Усик б'є кувалдою по шині Відео: Instagram

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