Я пам'ятаю пожежу у Львові: Усик здивував заявою

Український боксер дуже образно передав своє бажання битися в Україні

33-річний Олександр Усик уже майже півроку не виходив на ринг. Однак уродженець Криму знаходить собі інші захоплюючі заняття – зокрема, сам організовує вечори боксу. Вчора кікбоксер, який бив Усика, на його очах нокаутував хорвата.

Реклама

Однак українець не збирається зав'язувати зі спортом і зараз чекає завершення переговорів про наступний бій. При цьому Олександр висловив велике бажання битися в Україні. Його слова наводить isport.ua:

"Наша команда активно працюємо над тим, щоб наступний мій бій пройшов в Україні. Бажано, щоб він відбувся на НСК "Олімпійський" у Києві... Я пам'ятаю які "пожежі" були, коли я боксував у Львові, Києві. Люди дивилися, кричали, підтримували мене – це було неймовірно. Є бажання повторити це й дати людям те, чого вони так хочуть. А натомість отримати ту шалену підтримку. Сподіваюся, у нас усе вийде".

Очікується, що в наступному поєдинку Усик битиметься з Джозефом Джойсом за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO. І навіть промоутер британця Гірн готовий привезти Джойса до Києва. Тим часом, Ф'юрі і Джошуа проведуть об'єднувальний бій в суперважкій вазі.

Також стало відомо, що Гвоздик зібрався повернутися на ринг.

Дивіться, як Олександр розмовляв зі своїм поясом WBC:

Усик і його пояс WBC Відео: Instagram

Реклама

10 квітня пройшов фінал гіпершоу "Маска". Він шокував всіх.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама