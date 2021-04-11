Український чемпіон повертається! Гвоздик зібрався битися за титул зі Смітом

Боксер родом з Харкова останній раз виходив у ринг півтора роки тому

Минулої ночі в США відбулося боксерське шоу, на якому американець Сміт переміг росіянина Власова за очками. Джо завоював титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версією WBO. На його перемогу відреагував український боксер Олександр Гвоздик, який також виступав у цій категорії.

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Нагадаємо, харків'янин, який нині живе в США, володів поясом чемпіона за версією WBC. У жовтні 2019 року він поступився в об'єднавчому поєдинку російському чемпіону IBF Артуру Бетербієву. Після єдиної поразки в профі Гвоздик оголосив про завершення спортивної кар'єри. Однак, схоже, бажання знову вийти в ринг перемогло. Сьогодні вранці Олександр в соцмережах привітав Сміта з успіхом і дав зрозуміти, що хоче повернутися:

"Дехто обіцяв мені бій із переможцем. Подивимося".

Незважаючи на те, що Гвоздик начебто завершив кар'єру, займатися він не перестав. Про що періодично повідомляв на своїй сторінці в Instagram.

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Не так давно призер Олімпійських ігор-2012 відмітився в Києві.

Так що тепер чекаємо конкретних кроків від Олександра Гвоздика, адже в останні роки українці втратили кілька поясів у професіоналах. Пора їх повертати.

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