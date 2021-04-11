Украинский чемпион возвращается! Гвоздик собрался биться за титул со Смитом

Боксер родом из Харькова последний раз выходил в ринг полтора года назад

Минувшей ночью в США состоялось боксерское шоу, на котором американец Смит победил россиянина Власова по очкам. Джо завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO. На его победу отреагировал украинский боксер Александр Гвоздик, также выступавший в этой категории.

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Напомним, харьковчанин, который нынче живет в США, владел поясом чемпиона по версии WBC. В октябре 2019 года он уступил в объединительном поединке российскому чемпиону IBF Артуру Бетербиеву. После единственного поражения в профи Гвоздик объявил об уходе из спорта. Однако, похоже, желание вновь выйти в ринг победило. Сегодня утром Александр в соцсетях поздравил Смита с победой и дал понять , что хочет вернуться:

"Кое-кто обещал мне бой с победителем. Посмотрим".

Несмотря на то, что Гвоздик вроде бы завершил карьеру, заниматься он не перестал. О чем периодически сообщал на своей страничке в Instagram.

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Не так давно призер Олимпийских игр-2012 отметился в Киеве.

Так что теперь ждем конкретных шагов от Александра Гвоздика, ведь в последние годы украинцы лишились нескольких поясов в профессионалах. Пора их возвращать.

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