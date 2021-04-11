Американець Сміт розписався на обличчі росіянина Власова в чемпіонському бою

Минулої ночі в місті Тулса, що в американському штаті Оклахома, пройшов великий вечір боксу. У центральному бою шоу 31-річний американець Джо Сміт переміг за очками 34-річного росіянина Максима Власова і став чемпіоном світу за версією WBO у вазі до 79,4 кг (light heavy).

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Тим часом, російського боксера Липинця відправили в глухий нокаут: це його перша поразка в кар'єрі.

Поєдинок вийшов досить конкурентоспроможним. Двоє суддів віддали перевагу Сміту – 115:112 і 115:113. Ще один побачив нічию – 114:114.

Однак все ж американець набагато більше завдав небезпечних ударів. Як висловився один з фанатів, Сміт залишив свій автограф на обличчі Власова.

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Цікаво, що під час оголошення результатів уродженець Самари теж на щось розраховував.

Тепер в кар'єрі у Сміта – 27 перемог при трьох поразках. Власов ж поступився в професіоналах четвертий раз, і знову – за очками. Зате раніше він вигравав у 45 поєдинках.

А після "файту" Джо подарував пояс тренеру, викликавши сльозу навіть у такого досвідченого експерта боксу як Ден Рафаель.

Вашій увазі – страшний нокаут в українській рубці на вечорі Усика.

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