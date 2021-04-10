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Кікбоксер, який бив Усика, на його очах нокаутував хорвата: відео

10 квітня, 23:23

Олег Люлька Олег Люлька

Дивіться, як Цотне Рогава вимкнув хорвата Петера Мрвалжа у своєму дебютному бою на профі-рингу

Український суперваж Цотне Рогава, який був спаринг-партнером Олександра Усика перед боєм з Дереком Чісорою, виграв свій перший поєдинок на професійному рингу.

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У головному поєдинку київського вечора боксу від промоутерської компанії Олександра Усика Usyk 17 Promotion в суботу, 10 квітня, 27-річний Рогава в першому ж раунді ударом в живіт нокаутував хорвата Петера Мрвалжа.

Для 28-річного Мрвалжа ця поразка стала 15-ю в профі-кар'єрі за 9 перемог.

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Відзначимо, що Цотне Рогава – відносно нове обличчя в елітному українському боксі. Раніше він вельми успішно виступав в змішаних єдиноборствах, кікбоксингу і тайському боксі, який ще називають муай-тай. В останньому виді Рогава навіть досяг звання чемпіона світу, яке завоював в 2018-му у мексиканському Канкуні.

В аматорському ж боксі Цотне Рогава заявив про себе у вересні 2019 го завдяки перемозі у фіналі чемпіонату України над Віктором Вихристом, якого називають "спадкоємцем братів Кличків".

Додамо, що Рогава виступав на чемпіонаті світу-2019 серед аматорів в Росії, куди основна збірна України не поїхала. У Єкатеринбурзі Цотне вилетів в 1/8 фіналу.

Усик і Рогава

Усик і Рогава / Фото: Instagram

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Що стосується спарингів з Усиком, то Рогава раніше розповідав, що просто робив свою справу – тобто багато бив Усика, виконуючи роль Чісори.

Олександр Усик б'є кувалдою по шині Відео: Instagram

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бокс нокаут Олександр Усик Цотне Рогава

Джерело: Сегодня|Спорт

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