Дивовижна поразка Усика: його побив боксер, який зараз виступає на шість категорій нижче

Українець Олександр Усик під час любительської кар'єри програв американцеві Шону Портеру. Тоді обидва боксери важили до 75 кг, а зараз між ними прірва в 40 кілограмів

Колишній чемпіон у напівсередній вазі американець Шон Портер згадав, як під час любительської кар'єри 15 років тому перемагав українця Олександра Усика, коли боксери билися у вазі до 75 кг! Зараз Усик виступає в суперважкій вазі, а Портер – в дивізіоні до 66,7 кг.

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"2006 року він бився у вазі до 75 кг, – згадував Портер в інтерв'ю Sky Sports. – А на Олімпійських іграх 2012 року в крузервейті. Мій батько сказав:" Ти впізнав його? Пам'ятаєш, як бився з цим хлопцем? Це той українець, якого ти переміг в Чикаго".

Я відповів: "Що! Він зараз бореться в першій важкій вазі?" Усик був таким же високим, як зараз, коли ми билися. Зараз він точно більше, важче, сильніше. Він не був худим, коли ми билися. Але він не був таким великим, як зараз".

Портеру і Усику було по 20 років, коли вони боксували в грудні 2006 року. "Я вийшов проти Усика – він був високий, лівша. Ми боролися за системою очок. Перший раунд я виграв з різницею в два очки. Другий раунд був рівним.

Менш ніж за хвилину до кінця фінального раунду я влучив в нього ударом з правої. Він відступив на кілька кроків, і я зрозумів, що потряс його. Я накинувся на нього і в підсумку виграв бій з перевагою в чотири очки", – розповів Шон в своєму подкасті The Porter Way.

До речі, раніше ми писали, що Усик боксував проти Техніка Дерев'янченка, і ви здивуєтеся підсумку боїв. Український суперважковаговик Олександр Усик двічі боксував проти Сергія Дерев'янченка, який виступає у середній вазі, в аматорському боксі і навіть програвав йому бій в Харкові.

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