Усик боксировал против Техника Деревянченко, и вы удивитесь итогу боев

Украинский супертяж Александр Усик дважды боксировал против средневеса Сергея Деревянченко в любительском боксе и даже проигрывал ему бой в Харькове

Известный украинский средневес Сергей Деревянченко, который трижды боксировал за чемпионский пояс, в том числе в скандальном бою с Геннадием Головкиным, рассказал про поединки против Александра Усика. Против супертяжа Техник выходил еще во время любительской карьеры.

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"В 2006 году мы боксировали на чемпионате Украины. Я тогда ему проиграл. А в 2007 году я в Харькове у него выиграл. Получается, что счет в личных встречах сейчас 1:1. Это была категория до 75 кг. Усик тогда много гонял вес. Получается, он проиграл, я поехал на чемпионат мира в Чикаго, завоевал там лицензию. А Усик в то время поднялся в весе. Он резко набрал, потому что был высоким и много гонял", – рассказал Сергей XSPORT

Сергей Деревянченко / Фото: Instagram

Ранее Деревянченко рассказал про следующий бой, к которому начал готовиться в Украине.

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34-летний украинский боксер по прозвищу "Техник" на профи-ринге провел всего 16 боев, из них проиграл три, но все чемпионские – поединки против Дэниела Джейкобса, Геннадия Головкина и Джермалла Чарло. Причем, многие считали, что у Головкина Сергей выиграл, несмотря на решение судей.

Ранее Деревянченко обратился к фанатам: "Грустно знать, что кто-то был опустошен после моего поражения".

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