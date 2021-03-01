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Когда вернется украинский "Техник": Деревянченко рассказал про следующий бой

1 марта, 10:05

Елена Павлова Елена Павлова

Сергей пока только начал набирать форму в Украине, но скоро улетит в Штаты

Успешный украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО), которому для полного счастья не хватает только пояса чемпиона мира, рассказал, когда вернется в ринг. Последний бой он провел в сентябре 2020 года – тогда Деревянченко проиграл Джермаллу Чарло решением судей.

"Сейчас нахожу в Киеве. Буквально недавно начал тренироваться — привожу себя в порядок и скоро полечу в Штаты, там буду готовиться. Следующий бой? Вряд ли он будет за чемпионский титул. Бой планируется в мае или июне, но нет никакой конкретики. Может, — в начале июля", – цитирует Деревянченко Sports.kz

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Фото twitter.com/ShowtimeBoxing

Фото twitter.com/ShowtimeBoxing

34-летний украинский боксер по прозвищу "Техник" на профи-ринге провел всего 16 боев, из них проиграл три, но все чемпионские – поединки против Дэниела Джейкобса, Геннадия Головкина и Джермалла Чарло.

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Ранее Деревянченко обратился к фанатам: "Грустно знать, что кто-то был опустошен после моего поражения".

Смотрите, как тренируется сын Сергея Деревянченко

Сергей Деревянченко тренирует сына Матвея Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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бой боксер Сергей Деревянченко
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