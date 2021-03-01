Коли повернеться український "Технік": Дерев'янченко розповів про наступний бій

Сергій поки тільки почав набирати форму в Україні, але скоро полетить до Штатів

Успішний український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (13-3, 10 КО), якому для повного щастя не вистачає тільки пояса чемпіона світу, розповів, коли повернеться в ринг. Останній бій він провів у вересні 2020 року – тоді Дерев'янченко програв Джермаллу Чарло рішенням суддів.

"Зараз знаходжуся в Києві. Буквально нещодавно почав тренуватися – привожу себе в порядок і скоро полечу до Штатів, там буду готуватися. Наступний бій? Навряд чи він буде за чемпіонський титул. Бій планується в травні або червні, але немає ніякої конкретики. Може, – на початку липня", – цитує Дерев'янченка Sports.kz

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34-річний український боксер на прізвисько "Технік" на профі-рингу провів всього 16 боїв, в них програв три, але всі чемпіонські – поєдинки проти Деніела Джейкобса, Геннадія Головкіна і Джермалла Чарлі.

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Раніше Дерев'янченко звернувся до фанатів: "Сумно знати, що хтось був спустошений після моєї поразки".

Дивіться, як тренується син Сергія Дерев'янченка

Сергій Дерев'янченко тренує сина Матвія Відео: Instagram

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