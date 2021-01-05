"Треба бути патріотом України, а не виступати за путінську політику": вогняне інтерв'ю батька нашого профі-боксу

Михайло Зав'ялов – брила українського спорту. Людина, на якому тримається наш профі-бокс з моменту Незалежності.

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Думку Михайла Михайловича цінують, до нього прислухаються. Хто як не президент Ліги професійного боксу повинен підвести підсумки багатого на події 2020 року. Слово Зав'ялову.

"Проклятий рік. У мене було три операції, перехворів коронавірусом і наостанок впав, зламав шийку стегна. І ось ходжу з паличкою, відновлююся, – починає Михайло Михайлович. – І хотілося, щоб в новому році всі негаразди пішли".

Про Ломаченка

Зірка світового боксу Василь Ломаченко був за крок від титулу абсолютного чемпіона світу. Але за очками програв Теофімо Лопесу .

"У рівному бою програв. Тут була звичайно самовпевненість. Тому що вони навіть в контракті не прописали матч-реванш. Що неправильно. Для нас усіх це трішечки удар по іміджу. Бій був рівний, але якби я судив, то перемогу б віддав американцю. Перші раунди – це не Вася був. Дуже невпевнений, абсолютно затиснутий. Ні краси, нічого".

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Чому був затиснутий? "Думаю, команда Васі акцентувала увагу на тому, щоб не пропустити в перших раундах. Коли у суперника є сили, швидкість, потрібно бути дуже обережним. У боксі багато говорять, треба пройди 3-4 раунди, а далі буде легше. Я думаю Ломаченко хотів подивитися Лопеса, вимотати і в другій половині бою набирати очки.

Лопес – страшний нокаутер. І це стримувало. Знаючи, що кожен удар – це нокаут! Тому потрібно бути дуже уважним і обережним. Коли Ломаченко схаменувся і почав нарощувати темп – було пізно, переможних очок не вистачило.

Треба приймати поразку гідно, робити висновки і прагнути повернути все назад. Він дуже класний боксер і він відновиться. Хоча зараз важко буде зібрати всі титули. Але у нього є сили і талант, щоб повернути свої кров'ю завойовані пояси!".

Чи варто Ломаченку залишатися в легкій категорії? "Ви подивіться – там всі на голову вище Васі. Він перейшов чому – щоб завоювати якомога більше поясів в різних категоріях. І виходить так: чим більше вагова категорія, тим і вище гонорар. Чому боксери важких вагових категорій прагнуть в супертяжі? Там зовсім інші гроші. Як кажуть американці: "У боксі є тільки дві вагові категорії – суперважка і всі інші".

Зав'ялов і Кудеров – про поразку Ломаченка

Про Усика

Олександр Усик переміг Дерека Чісоруі став обов'язковим претендентом на пояс WBO. Що робити Олександру: залишатися в супертяжах, де зараз крута опозиція, чи перейти в нову вагову категорію – бріджервейт – більш підходящу за габаритами?

"Нова вагова категорія – це добре для уболівальників і боксерів. Більше боїв, більше титулів, більше грошей. Але Усику туди не варто переходити. Тільки суперважка вага! Там, крім Тайсона Ф'юрі, йому під силу у всіх виграти. І у Джошуа, і у Уайлдера.

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Ф'юрі – народжений для боксу. Він неймовірно талановитий. Пам'ятаю його бій з Володимиром Кличком. Володя приходив в кут і говорив: "Я не знаю що робити. Не розумію, як він ухиляється від ударів". Це деморалізує боксера.

Єдиний мінус Тайсона – дисципліна. Він може загуляти, раз'їстися на 30 кілограм, а потім зганяти вагу.

Крім тренувань і фізичної підготовки потрібен талант від Бога. У Усика він є. Я думаю, Саші під силу всі важковаговики нинішні. Ось сумніваюся тільки на рахунок Ф'юрі.

- Наполягати Усіку на бій проти Джошуа чи поступитися?

- Мені б хотілося, щоб в суперважкій вазі був один чемпіон. Як Леннокс Льюїс. Усик хороший для нас, але весь світ боксерський чекає бою Джошуа – Ф'юрі. Я сам зацікавлений. Якщо Джошуа відмовиться від пояса WBO, то не визначиться абсолютний чемпіон світу. Є варіант, що Усику платять відступні гроші і він погоджується потім зустрітися з переможцем...

- І в цей час Олександр проводить проміжний бій, щоб обжитися в супертяжах.

- Тут теж все складно. А раптом "розсічення", чи отримає травму. Я б цього не робив.

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- Бій Джошуа – Ф'юрі легко збере повний "Уемблі". Але зараз глядачів не пускають на трибуни. Може, варто почекати?

- З одного боку, без глядачів погано. З іншого, не проводити бій – теж погано. Ніхто не знає, коли коронавірус закінчиться. Можна чекати і чекати. Боксери не молодіють. Подивимося по телевізору, якщо іншого виходу немає...

Раніше ми писали: "КГБшники привозили Усику валізу грошей, щоб купити згоду на бій в Москві"

Про Дерев'янченка

В цьому році Сергій Дерев'янченко вже втретє намагався стати чемпіоном світу. У 2018-му він програв пояс IBF Деніелу Джейкобсу, в 2019-м – ппрограв цей же титул Геннадію Головкіну. У вересні нинішнього року зустрівся з чемпіоном WBC Джермаллом Чарло. І програв за очками.

"Дерев'янченко дуже впевнений, справжній. Але йому не вистачає іскорки. Десь трохи пересилити себе, показати родзинку. У його вазі зібралися чудові боксери. Вагову категорію не вийде змінити. Він не великого росту – вище не перейдеш. Нижче – треба зганяти багато ваги. Щоб стати справжньою зіркою – треба стрибнути вище голови".

Про Постола

Був шанс вдруге стати чемпіоном. Віктор поступився за очками Хосе Раміресу титули WBC і WBO в напівсередній вазі.

"Я люблю і дуже поважаю Постола. Називаю його народним чемпіоном. Якщо деякі наші боксери спіймали зірочку, то Постол дуже скромний хлопець. Він жодному пацану не відмовить сфотографуватися, розповість щось. Таких людей в боксі рідко зустрінеш. Я думаю, що він ще може стати чемпіоном світу. Цей рік буде вирішальним. Або він блисне знову, або прийшов час переходити на тренерську роботу".

Про Гвоздика

Колишній чемпіон WBC цього літа несподівано завершив кар'єру.

"Мені шкода дуже. Це талановитий боксер. Думав, він ще покаже хороший результат. Моя думка – не пощастило з тренером. Тедді Атласа я знаю давно. Коли я організував професійний бокс в Україні і ми вперше поїхали в США на стажування, то найняли Атласа. Він проводив тренування. Він дуже хороший, як педагог. Класний теоретик, але не практик. Гвоздику потрібен був жорсткий тренер, щоб вів його до чемпіонського звання. Я страшно вірив у Гвоздика, він міг стати абсолютним чемпіоном... Напевно, його зламав перший програш в кар'єрі Бетербієву. І ніхто не зміг переконати залишитися в боксі. Я чув, що йому запропонували хороші умови для бізнесу. І він вирішив себе реалізувати в іншому напрямку".

Про Редкача

Іван Редкач зацькував в соцмережах Василя Ломаченка за його релігійні пости, а також відкрито підтримував Теофімо Лопеса.

"Він більше чемпіон язика. Але такі теж потрібні для шоу. Професійний бокс – це шоу-бізнес. Якщо не береш талантом і майстерністю – то береш показухою. Висловлювання проти Ломаченка? Теж шоу. Щоб про нього говорили. Не більше".

Про повернення Тайсона

Два пенсіонери Майк Тайсон і Рой Джонс згадали молодість і провели виставковий бій. Його підсумок – нічия.

"Я погано до цього ставлюся. Я бачив становлення Майка Тайсона, Роя Джонса. Захоплювався ними. А їх нинішній бій – це не моє. Але раз людям подобається, вони платять за це гроші, може таке і потрібно. Той же Мейвезер придумує собі розваги, як бій з Макгрегором. Мені більше до душі Менні Пакьяо. Він і боксер класний, і людяний дуже. Будує будинки для бідняків. Цим залишить пам'ять про себе".

Про Кремльова

Президентом Міжнародної федерації любительського боксу став росіянин з сумнівною репутацією Умар Кремльов. З чуток, під час виборів його підтримала Україна.

"Для мене це удар. Кремльов завжди виступав проти України. Людина, яка мала кілька судимостей. Мабуть, має зв'язки з КДБ. Звичайно вирішують все гроші. Мені здається, що куплені всі голоси. Це все не добре для боксу. Я 50 років в боксі, знаю і аматорський бокс. Я пропонував на посаду президента Серіка Конакбаєва з Казахстану. Дуже грамотний, кандидат наук. Непідкупний. Він правильно б вів справи. У мене багато друзів у Росії були обурені, коли Кремльова вибирали генсеком національної федерації: його супротивників мало не з автоматами не пускали на голосування. Але Росія є Росія. Поки там така система, не буде нічого хорошого".

Про спорт поза політикою

Це улюблена фраза багатьох наших спортсменів. Пости Василя Ломаченка з "ввічливими людьми", боязнь Усика визнати Крим окупованою територією, налаштували проти них багатьох українських уболівальників. Чи може бути спорт поза політикою?

"Вважаю, поки ти боксуєш, ти повинен думати тільки про бокс, про результати. Я б не вплутував в бокс ні релігію, ні політику, нічого. Якщо ти виступаєш під прапором України, то повинен бути патріотом України, вболівати за Україну, відстоювати інтереси країни. А не виступати за путінську політику".

Всі подробиці в спецтемі Все про бій Дерев'янченко

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