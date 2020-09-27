Сергей Деревянченко проиграл чемпионский бой в США

Поединок продлился 12 раундов, после чего все судьи отдали победу сопернику украинца

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко не смог отобрать чемпионский пояс WBC у американца Джермалла Чарло. Чемпионский поединок прошел в Анкасвилле (США) в ночь на воскресенье без зрителей, продлился все отведенные для него 12 раундов и завершился победой Чарло по очкам. Оценки судей – 118-110, 117-111, 116-112.

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В седьмом раунде под глазом у Сергея открылось рассечение, а в восьмом после точного попадания соперника украинец едва устоял на ногах – его спас гонг. В десятом раунде рефери поединка попросил врача проверить возможность продолжения боя – левый глаз Деревянченко из-за гематомы полностью "заплыл". Поединок продолжился, и украинец мужественно сражался и прошел всю дистанцию боя.

Это была уже третья попытка Деревянченко стать чемпионом мира, и все три титульных боя он проиграл.

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34-летний украинский боксер по прозвищу "Техник" на профи-ринге провел всего 16 боев, проиграл три – поединки против Дэниела Джейкобса, Геннадия Головкина и Джермалла Чарло.

30-летний американец Джермалл Чарло имеет за плечами 31 бой, причем победил он во всех. Он значительно превосходит украинского претендента в антропометрии: рост 183 см против 175 см у Деревянченко, размах рук 187 см против 171.

В других боях вечера бокса в Анкасвилле чемпион WBA в первом полулегком весе Брэндон Фигероа нокаутировал Дамьена Васкеса в десятом раунде, а чемпион WBO в легчайшем весе Джон Казимиро нокаутировал Дюка Мика в третьем раунде.

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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