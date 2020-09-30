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Деревянченко обратился к фанатам: "Грустно знать, что кто-то был опустошен после моего поражения"

30 сентября, 19:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинец обещает продолжать свою работу и стараться это делать еще больше и качественнее

Украинский боксер Сергей Деревянченко обратился к фанатам после своего поражения в поединке против американца Джермалла Чарло в бою за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе. Бой продлился 12 раундов и завершился единогласным решением судей. Они присудили победу действующему чемпиону.

"Время сказать что-то. Перед боем и после я получил множество сообщений, комментариев и звонков от людей, которых я знаю и которых не знаю.

Мне было приятно знать, сколько людей верило в мою победу. И сейчас грустно знать, что кто-то был опустошен после моего поражения. Это для меня многое значит. Значит то, что тот посыл, который я даю, идет правильно.

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Мы, спортсмены, выступаем для людей. Чтобы, включив телевизор или сидя на трибунах, вы получили эмоции радости. Мы объединениям людей в едином эмоциональном всплеске. Но как бы ни было грустно, иногда эта эмоция – пустота от проигрыша.

Поэтому я буду продолжать делать свою работу и стараться еще больше и качественнее. Именно для тех, кто в меня верит! Спасибо моим родным и близким, друзьям, команде и фанам из разных стран. Все будет! Все обязательно будет..." – написал Деревянченко на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

Смотрите, как Сергей Деревянченко тренировал своего сына:

Сергей Деревянченко тренирует сына Матвея Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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бокс боксер Сергей Деревянченко Джермалл Чарло

Источник: Сегодня|Спорт

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