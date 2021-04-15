Усик боксував проти Техніка Дерев'янченка, і ви здивуєтеся підсумку боїв

Український супертяж Олександр Усик двічі боксував проти Сергія Дерев'янченка, який виступає у середній вазі, в аматорському боксі і навіть програвав йому бій в Харкові

Відомий український середньоваговик Сергій Дерев'янченко, який тричі боксував за чемпіонський пояс, в тому числі в скандальному бою з Геннадієм Головкіним, розповів про поєдинки проти Олександра Усика. Проти супертяжа Технік виходив ще під час любительської кар'єри.

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"У 2006 році ми боксували на чемпіонаті України. Я тоді йому програв. А у 2007 році я в Харкові у нього виграв. Виходить, що рахунок в особистих зустрічах зараз 1:1. Це була категорія до 75 кг. Усик тоді багато ганяв вагу. Виходить, він програв, я поїхав на чемпіонат світу в Чикаго, завоював там ліцензію. А Усик в той час піднявся у вазі. Він різко набрав, тому що був високим і багато ганяв", – розповів Сергій XSPORT

Сергій Дерев'янченко / Фото: Instagram

Раніше Дерев'янченко розповів про наступний бій, до якого почав готуватися в Україні.

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34-річний український боксер на прізвисько "Технік" на профі-рингу провів всього 16 боїв, з них програв три, але всі чемпіонські – поєдинки проти Деніела Джейкобса, Геннадія Головкіна і Джермалла Чарлі. Причому, багато хто вважав, що у Головкіна Сергій виграв, незважаючи на рішення суддів.

Раніше Дерев'янченко звернувся до фанатів: "Сумно знати, що хтось був спустошений після моєї поразки".

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Сергій Дерев'янченко тренує сина Матвія Відео: Instagram

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