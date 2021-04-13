Як, чорт забирай, Усик буде стримувати Великого Джо? Бій українця вважають нерівним

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував можливий поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Джо Джойсом. Ф'юрі також згадав бій майбутніх суперників у напівпрофесійної лізі WSB. Раніше супертяж заявив, що кролик-Усик наганяє на людей пекельну нудьгу.

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"Зараз в аматорському боксі б'ються 3 раунди по 3 хвилини. Це не професійний бій. Коли у тебе є 12 раундів, щоб когось розмазати, тобі не вдасться тікати і набирати очки то тут, то там. Усик не зміг стримувати Дерека Чісору. А зріст Чісори – 186 см, а вага – 108 кг. Тому як, чорт забирай, він буде стримувати Великого Джо з ростом 205 см і вагою майже 127 кг протягом 12 раундів по три хвилини? Це нерівний бій", – сказав Ф'юрі Behind The Gloves

Джойс і Усик / Фото: matchroomboxing

Нагадаємо, що у напівпрофесійній лізі WSB Усик переміг Джойса за очками. Тепер очікується, що в наступному поєдинку Усик битиметься з Джо за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO. І навіть промоутер британця Хирн готовий привезти Джойса до Києва. Тим часом Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа проведуть об'єднувальний бій у суперважкій вазі.

Усик і Чісора в роздягальні після бою Відео: Instagram

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