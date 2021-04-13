Как, черт побери, Усик будет сдерживать Большого Джо? Бой украинца считают неравным

Чемпион мира Тайсон Фьюри дал прогноз на бой украинца Александра Усика и британского бойца Джо Джойса в супертяжелом весе. И Фьюри считает крымчанина аутсайдером

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал возможный поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом. Фьюри также вспомнил бой будущих соперников в полупрофессиональной лиге WSB. Ранее супертяж заявил, что кролик-Усик нагоняет на людей адскую скуку.

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"Сейчас в любительском боксе дерутся 3 раунда по 3 минуты. Так что это не профессиональный бой. Когда у тебя есть 12 раундов, чтобы кого-то размазать, тебе не удастся убегать и набирать очки то тут, то там. Усик не смог сдерживать Дерека Чисору. А ведь рост Чисоры – 186 см, а вес – 108 кг. Так как, черт побери, он будет сдерживать Большого Джо с ростом 205 см и весом почти 127 кг на протяжении 12 раундов по три минуты? Это неравный бой", – сказал Фьюри Behind The Gloves

Джойс и Усик / Фото: matchroomboxing

Напомним, что в полупрофессиональной лиге WSB Усик победил Джойса по очкам. Теперь ожидается, что в следующем поединке Усик сразится с Джо за титул временного чемпиона мира по версии WBO. И даже промоутер британца Хирн готов привезти Джойса в Киев. Тем временем Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут объединительный бой в супертяжелом весе.

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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