17 грудня 19:30 Онлайн
Лаціо --
Дженоа --
17 грудня 21:30 Онлайн
Баварія --
Вольфсбург --
18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ РФ спалилася на Донбасі ⚽ Україна у Лізі націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Отримати тисячу Зеленського
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик – карлик! Ф'юрі продовжує розкидатися образами

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
17 грудня, 12:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тайсон Ф'юрі продовжує вести словесну війну проти Олександра Усика. Цього разу британець натякнув на недостатні габарити українця для хевівейту
Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

Напередодні Ф'юрі та Усик зустрілися перед боєм Ломаченка та Коммі у Нью-Йорку. Боксери тепло привітали один одного, а потім за спиною Ф'юрі на камеру принизив Усика.

Цього разу британець був трохи вихованішим. Британець лише відзначив габарити українця.

Реклама

"Він дуже хороший боксер, але коли ми зустрілися днями, він виглядав поруч зі мною як боксер середньої ваги", – зневажливо відгукнувся про українця Ф'юрі в інтерв'ю mirror.co.uk.

Звичайно ж, різниця у габаритах між боксерами суттєва, але не настільки, щоб порівнювати Усика з представниками середньої ваги, де ліміт до 72 кг. Усик у такому дивізіоні боксував ще в юніорах та програвав.

Для порівняння:

Реклама
  • Зріст Усика – 191 см, вага – 100 кг
  • Зріст Ф'юрі – 206 см, вага – 125,6 кг

Але приклади того ж Майка Тайсона (178 см) або Мухаммеда Алі (191 см) доводять, що в надважкій вазі можна досягати успіхів і без гігантського зросту. А зайва вага може заважати.

До речі, Усик відреагував на вульгарну пропозицію Ф'юрі. Українського боксера розсмішила пропозиція британця.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Спорт
Більше новин
Реклама
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Лаціо

Сьогодні

19:30

Дженоа

1.44

5.00

7.10

Баварія

Сьогодні

21:30

Вольфсбург

1.19

8.10

13.50

Лідс

Завтра

19:30

Арсенал

3.85

3.90

1.92
Порівняння бійців
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко
12 груд.
06:00
Ричард Коммі
Ричард Коммі

33

Вік

34

170

Зріст

173

166

Розмах рук

180

61

Вага

61

16

Перемоги

30

2

Поразки

4

68.8%

% нокаутів

90%

750000

Гонорар за бій

700000

Результат бою
Титульний бій у Броварах
Денис Берінчик
Денис Берінчик
Завтра
21:00
Іса Чанієв
Іса Чанієв

П1

1.08

Х

21.00

П2

7.00
Ставки на бокс
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти