Усик застрял в самом непроходимом месте на земле

Александр Усик, отправившись на отдых в Дубай, на время застрял в пустыне Руб-Аль-Хали.
Она является самой жаркой и непроходимой в мире, при этом наибольшей на Аравийском полуострове. Помимо ОАЭ, Руб-Аль-Хали раскинулась не территории Саудовской Аравии, Омана и Йемена.
Благо, к услугам боксера оказался верблюд – и с помощью горбатого животного Усик выбрался из пустыни.
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В одном караване с Александром Усиком были жена Екатерина и директор его команды Сергей Лапин.
Интересно, что не так давно в пустыне побывал Владимир Кличко, нашедший там правильного, как он выразился, союзника.
"Верблюд в пустыне – совершенная комбинация правильного времени, правильного места и правильного союзника", – отметил Кличко-младший.
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