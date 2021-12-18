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Усик застрял в самом непроходимом месте на земле

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
18 декабря, 20:53
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Украинский супертяж, владеющий чемпионскими поясами WBA, IBF, WBO и IBO, спрятался от суеты сует в пустыне Руб-Аль-Хали
Александр Усик в пустыне
Александр Усик в пустыне / Фото: Instagram

Александр Усик, отправившись на отдых в Дубай, на время застрял в пустыне Руб-Аль-Хали.

Она является самой жаркой и непроходимой в мире, при этом наибольшей на Аравийском полуострове. Помимо ОАЭ, Руб-Аль-Хали раскинулась не территории Саудовской Аравии, Омана и Йемена.

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Благо, к услугам боксера оказался верблюд – и с помощью горбатого животного Усик выбрался из пустыни.

В одном караване с Александром Усиком были жена Екатерина и директор его команды Сергей Лапин.

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Интересно, что не так давно в пустыне побывал Владимир Кличко, нашедший там правильного, как он выразился, союзника.

"Верблюд в пустыне – совершенная комбинация правильного времени, правильного места и правильного союзника", – отметил Кличко-младший.

Владимир Кличко
Владимир Кличко / Фото: Instagram

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Владимир Кличко в пустыне
Владимир Кличко в пустыне / Фото: Instagram

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