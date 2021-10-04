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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик зводив Джошуа до школи! Цікаве зізнання промоутера

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
4 жовтня, 21:37
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Френк Воррен закликав не шукати виправдань для Ентоні Джошуа після поразки від Олександра Усика в чемпіонському поєдинку
Олександр Усик бив точніше за Ентоні Джошуа
Олександр Усик бив точніше за Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Промоутер Френк Воррен натхненний перемогою Олександра Усика над Ентоні Джошуа. Раніше він виніс вирок Джошуа в реванші з українцем.

"Усик зробив те, що повинен був зробити. Перебоксував Джошуа, зводив того до школи. Міг виграти достроково. Я дуже розчарувався в Ентоні.

Джошуа зіткнувся з кращим бійцем, ніж він сам. І не треба говорити, що Ентоні все ще вчиться. Йому скоро 32 роки. Адже це не початківець. Виправдань Джошуа немає", – заявив Воррен.

Усика запідозрили у договірняку з Джошуа. Фото: https://t.me/Usyk17
Усика запідозрили у договірняку з Джошуа. Фото: https://t.me/Usyk17

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Раніше ми писали, що Усика запідозрили в договірному матчі з Джошуа. Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городничов вважає, що Олександр Усик і Ентоні Джошуа могли домовитися про результат першого бою.

А Притула розніс патріотизм Усика.

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