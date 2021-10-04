Усик зводив Джошуа до школи! Цікаве зізнання промоутера

Промоутер Френк Воррен натхненний перемогою Олександра Усика над Ентоні Джошуа. Раніше він виніс вирок Джошуа в реванші з українцем.

"Усик зробив те, що повинен був зробити. Перебоксував Джошуа, зводив того до школи. Міг виграти достроково. Я дуже розчарувався в Ентоні.

Джошуа зіткнувся з кращим бійцем, ніж він сам. І не треба говорити, що Ентоні все ще вчиться. Йому скоро 32 роки. Адже це не початківець. Виправдань Джошуа немає", – заявив Воррен.