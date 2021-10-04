Не популярний! Промоутер Ломаченка виніс вирок Усику

Один з найвпливовіших промоутерів світового боксу Боб Арум заявив, що йому пропонували співпрацювати з Олександром Усиком, але перша важка вага не цікава в Америці

Арум відмовився працювати з Усиком

Глава промоутерської компанії Top Rank, серед клієнтів якої Тайсон Ф'юрі і Василь Ломаченко, пояснив чому не підписав Олександра Усика після його переходу в професіонали. Раніше Притула розніс патріотизм Усика.

Боб Арум заявив, що українець тоді виступав у першій важкій вазі, яка не користується в США великою популярністю.

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"Я хочу сказати вам, що в боксі мало таких приємних людей, як Усик. Він дуже розумний і веселий. Як друг мені він дуже сильно подобається. Я завжди чудово до нього ставився, але... Я американський промоутер, а він виступає у першій важкій вазі. Я не можу заробляти для нього гроші в цьому дивізіоні. Це правда. Я знав, що він має приголомшливі здібності. Але що, чорт забирай, я б робив з крузером у США? Цей дивізіон тут не популярний", – цитує Арума fightnews.info.

Усик починав кар'єру в першій важкій вазі, а після того як став абсолютним чемпіоном, перейшов в суперважку категорію.

Раніше ми писали, що Усика запідозрили у договірному матчі з Джошуа. Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городничов вважає, що Олександр Усик і Ентоні Джошуа могли домовитися про результат першого бою.