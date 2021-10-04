9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Не популярний! Промоутер Ломаченка виніс вирок Усику

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 жовтня, 16:41
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Один з найвпливовіших промоутерів світового боксу Боб Арум заявив, що йому пропонували співпрацювати з Олександром Усиком, але перша важка вага не цікава в Америці
Арум відмовився працювати з Усиком
Арум відмовився працювати з Усиком

Глава промоутерської компанії Top Rank, серед клієнтів якої Тайсон Ф'юрі і Василь Ломаченко, пояснив чому не підписав Олександра Усика після його переходу в професіонали. Раніше Притула розніс патріотизм Усика.

Боб Арум заявив, що українець тоді виступав у першій важкій вазі, яка не користується в США великою популярністю.

Реклама

"Я хочу сказати вам, що в боксі мало таких приємних людей, як Усик. Він дуже розумний і веселий. Як друг мені він дуже сильно подобається. Я завжди чудово до нього ставився, але...

Я американський промоутер, а він виступає у першій важкій вазі. Я не можу заробляти для нього гроші в цьому дивізіоні. Це правда. Я знав, що він має приголомшливі здібності. Але що, чорт забирай, я б робив з крузером у США? Цей дивізіон тут не популярний", – цитує Арума fightnews.info.

Усик починав кар'єру в першій важкій вазі, а після того як став абсолютним чемпіоном, перейшов в суперважку категорію.

Раніше ми писали, що Усика запідозрили у договірному матчі з Джошуа. Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городничов вважає, що Олександр Усик і Ентоні Джошуа могли домовитися про результат першого бою.

Реклама

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Фінляндія

9 жовт

19:00

Україна

3.76

3.42

2.18
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Субота, 16 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти