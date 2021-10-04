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Притула розніс патріотизм Усика: "Можна танцювати гопак і говорити українською, але ..."

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 жовтня, 15:02
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Відомий український шоумен Сергій Притула висловив своє ставлення до Олександру Усику та його перемозі над Ентоні Джошуа. Ведучий засуджує політичну позицію боксера
Сергій Притула висказався про Олександра Усика
Сергій Притула висказався про Олександра Усика / Фото: REUTERS, Facebook

Усик переміг Джошуа і став чемпіоном світу в суперважкій вазі. Притула привітав співвітчизника з перемогою, але не поділяє його політичних поглядів.

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"Я дуже позитивно ставлюся до будь-якої перемоги України, на будь-яких міжнародних аренах. Якщо наш прапор вище всіх – це дуже круто. За нього, як за спортсмена, я дуже радий. Тішуся за його вболівальників, що вони отримали свої позитивні емоції.

Усик підписав величезний прапор після перемоги над Джошуа. Фото: t.me/Usyk17

Проте є маленьке "але", яке стосується риторики і тих наративів, які спускає у суспільство Олександр Усик. Якісь речі, пов'язані з толеруванням "Русского мира", оці всі нюанси про "один народ", вічну дружбу слов'янських народів і так далі.

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Усик не один раз оскандалився з підтримкою політики Москви
Усик не один раз оскандалився з підтримкою політики Москви

Мені здається, це трохи не те, що потрібно проговорювати нашій молоді, яка орієнтується на Олександра Усика в час, коли ми протистоїмо агресії Російської Федерації.

Я сподіваюсь, він має розуміти, що він є лідером громадської думки для певного сегменту суспільства і хотілося б, щоб його риторика трішки помінялася в той бік, який, можливо, буде важливіший для підростаючого покоління.

Усик після бою з Джошуа
Усик після бою з Джошуа / Фото: Reuters

Тому що все воно так чи інакше загальнопов'язане. Я вже пояснював, чому спорт – це політика. Тому що є досі люди, які кажуть, що спорт – не політика, музика – не політика. Ні, якраз це і є конкретна політика.

Можна танцювати гопак, можна говорити на прес-конференції українською, можна підіймати державній прапор, але якщо в той самий момент толеруєш якісь речі, які не варто, то цей мінус на плюс дає нуль", – сказав Притула в Youtube.

Усик святкує перемогу над Джошуа
Усик святкує перемогу над Джошуа / Фото: Reuters

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Раніше ми писали, що Усика запідозрили в договірному матчі з Джошуа. Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городничев вважає, що Олександр Усик і Ентоні Джошуа могли домовитися про результат першого бою.

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