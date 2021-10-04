Притула розніс патріотизм Усика: "Можна танцювати гопак і говорити українською, але ..."

Усик переміг Джошуа і став чемпіоном світу в суперважкій вазі. Притула привітав співвітчизника з перемогою, але не поділяє його політичних поглядів.
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"Я дуже позитивно ставлюся до будь-якої перемоги України, на будь-яких міжнародних аренах. Якщо наш прапор вище всіх – це дуже круто. За нього, як за спортсмена, я дуже радий. Тішуся за його вболівальників, що вони отримали свої позитивні емоції.
Проте є маленьке "але", яке стосується риторики і тих наративів, які спускає у суспільство Олександр Усик. Якісь речі, пов'язані з толеруванням "Русского мира", оці всі нюанси про "один народ", вічну дружбу слов'янських народів і так далі.
Мені здається, це трохи не те, що потрібно проговорювати нашій молоді, яка орієнтується на Олександра Усика в час, коли ми протистоїмо агресії Російської Федерації.
Я сподіваюсь, він має розуміти, що він є лідером громадської думки для певного сегменту суспільства і хотілося б, щоб його риторика трішки помінялася в той бік, який, можливо, буде важливіший для підростаючого покоління.
Тому що все воно так чи інакше загальнопов'язане. Я вже пояснював, чому спорт – це політика. Тому що є досі люди, які кажуть, що спорт – не політика, музика – не політика. Ні, якраз це і є конкретна політика.
Можна танцювати гопак, можна говорити на прес-конференції українською, можна підіймати державній прапор, але якщо в той самий момент толеруєш якісь речі, які не варто, то цей мінус на плюс дає нуль", – сказав Притула в Youtube.
Раніше ми писали, що Усика запідозрили в договірному матчі з Джошуа. Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городничев вважає, що Олександр Усик і Ентоні Джошуа могли домовитися про результат першого бою.