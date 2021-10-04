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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Не знають, чий Крим, але Усика вмовили: боксер швидко прийняв пропозицію скандальних сестер

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 жовтня, 16:00
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Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик знявся в кліпі дуету ANNA-MARIA на пісню Light Up. Довго умовляти боксера дівчатам не довелося
Усик знявся в кліпі ANNA-MARIA
Усик знявся в кліпі ANNA-MARIA

У кліпі ANNA-MARIA Усик знявся до історичного поєдинку проти Ентоні Джошуа. Співачки стверджують, що Усик вибірково ставиться до участі в різних проектах, але на їх пропозицію погодився відразу ж.

"Настрій і енергетика цієї пісні самі підказали нам, яке повинно бути відео. Крім того, ми шанувальниці боксу і українських боксерів. І подумали: було б круто, якби у нас в кліпі знявся Олександр Усик.

Спочатку це була просто мрія. Ми, звичайно, були знайомі – ми ж з одного міста. Але не близько.

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Далі обставини складалися так, що ми стали частіше зустрічатися на якихось заходах і спілкуватися. Ми розуміли, що Олександр дуже вибірково ставиться до участі в різних проектах.

Але все ж таки ризикнули. Адже він сам одного разу сказав: "Якщо не спробуєш – ніколи не дізнаєшся, вийде у тебе це чи ні".

І ми йому написали, відправивши ідею відео і пісню. Через деякий час він надіслав повідомлення голосової пошти: "Дівчата, пісня просто вогонь! Мені дуже сподобалося. Давайте спробуємо, чому ні?" Ми були на сьомому небі від щастя!", – розповіли дівчата в програмі Ранок з Інтером.

Раніше кримський дует ANNA MARIA потрапив в скандал через позицію стосовно статусу Криму. В інтерв'ю Романа Скрипіна дівчата не змогли відповісти на питання "Чий Крим?", А також відзначили, що "Україна втратила Крим".

Після цього на сестер обрушилася величезна кількість критики. До всього іншого, з'ясувалося, що батьки артисток займають великі посади в окупованому Криму і мають російське громадянство. Мати дівчат Лариса Опанасюк навіть потрапила в санкційний список РНБО України.

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Пізніше дівчата прокоментували своє скандальне інтерв'ю: "Ми свій вибір зробили, батьки зробили, але ми не можемо відмовитися від батьків".

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