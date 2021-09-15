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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик знявся в кліпі скандальних близнючок-українок, які не знають, чий Крим

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 вересня, 12:28
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За десять днів до головного бою всього свого життя проти Ентоні Джошуа Олександр Усик спробував сили в шоу-бізнесі – дивіться відео кліпу за участю боксера
Усик запалив зі своїми землячками
Усик запалив зі своїми землячками / Фото: Instagram

Український суперваж Олександр Усик знявся в кліпі дуету ANNA MARIA на пісню Light up ( "Запали"), який представили сьогодні.

ANNA MARIA – український музичний дует сестер-близнючок Анни і Марії Опанасюк, землячок Усика.

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Раніше кримський дует ANNA MARIA потрапив у скандал через позицію щодо статусу Криму. В інтерв'ю Роману Скрипіну дівчата не змогли відповісти на питання "Чий Крим?", а також відзначили, що "Україна втратила Крим". Після цього сестрам дісталося чимало критики. До всього іншого, з'ясувалося, що батьки артисток обіймають великі посади в окупованому Криму і мають російське громадянство.

Пізніше дівчата прокоментували своє скандальне інтерв'ю: "Ми свій вибір зробили, батьки зробили, але ми не можемо відмовитися від батьків".

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Відзначимо, що 25 вересня на лондонському стадіоні "Тоттенгем" Олександр Усик спробує позбавити Ентоні Джошуа чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO і IBF. Імовірність перемоги українця букмекери оцінюють в 30 відсотків.

Читайте також: Прекрасні новини для Усика! Джошуа вдався до сумнівного експерименту перед боєм

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