Усику, ти тварина! Ураганне відео до бою з Джошуа

Українського боксера порівняли з торнадо перед поєдинком на лондонському стадіоні "Тоттенгем", де 25 вересня той спробує позбавити Ентоні Джошуа чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO і IBF

Усик vs Джошуа - уже 25 вересня / Фото: Instagram

Транслятор головного поєдинку року, в якому 25 вересня зійдуться Олександр Усик і Ентоні Джошуа, представив епічне промо бою.

Усика в ньому називають звіром і порівнюють зі стихією.

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"Неспокійна обстановка в суперважкій вазі. Ворожі сили прямують назустріч одна одній. Два чудовиська, кожне з яких танцює в своєму руйнівному боксерському стилі"

"Ентоні Джошуа – вежа, чиї вибухові кулаки зі швидкістю блискавки вибивають катастрофічні для суперників комбінації"

"Олександр Усик – остерігайтеся цей боксерський розум. Його непередбачувана енергія загрожує розірвати суперважку вагу так само, як і крузервейт. Такого боксерського IQ немає ні в кого"

"Джошуа – Усик на наелектризованому стадіоні 25 вересня – це буде ідеальна буря", – йдеться в промо-ролику від DAZN

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Сегодня|Спорт

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Відзначимо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

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