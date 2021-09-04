Такі ноги Джошуа не наздогнати! Усик навантажив себе під православного репера

Навіть у піску українець носиться як невгамовний – дістати такого енерджайзера в рингу британцеві буде вкрай важко

Джошуа vs Усик - уже 25 вересня / Фото: Instagram

Уже 25 вересня Олександр Усик поб'ється з Ентоні Джошуа в Лондоні. Раніше ми опублікували фото українця зі спаринг-партнерами, яке вразило уболівальників – який же Усик дрібний!

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Утім, відразу ж у Мережі з'явилися нові кадри з підготовки Усика, які налаштовують його фанатів на оптимістичний лад. Головний козир Олександра – його мобільність – залишається із ним!

Чи дістане Джошуа Усика, якщо навіть по щиколотки в піску той носиться як енерджайзер?

Відзначимо, що пісочне тренування Усик проводив під пісню "Боже, дай мені сил" у виконанні російського репера Володимира Афанасьєва, відомого як НИГАТИВ.

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Постер бою Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

Нагадаємо, напередодні сталася пожежа на стадіоні, де зустрінуться Усик і Джошуа. Але проведенню бою 25 вересня це ніяк не заважає. Хіба що буде відчуватися невеликий запах гару.