Пожежа на стадіоні, де зустрінуться Усик і Джошуа. Що буде з боєм?

Сьогодні на стадіоні лондонського Тоттенгема сталася пожежа. Довелося евакуювати 300 людей.

Як повідомляє The Sun, загорівся повітряний компресор на кухні. З пожежею вдалося швидко впоратися, постраждалих немає.

Стадіон Тоттенгема був відкритий в 2019 році і вміщує понад 60 тисяч глядачів. Крім футбольних матчів, тут проводяться поєдинки з американського футболу, а також концерти.

BREAKING: Fire breaks out at Tottenham Hotspur Stadium with 300 people evacuated https://t.co/cTooIpEbfQ pic.twitter.com/R9ldJ7luV4