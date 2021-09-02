Пожежа на стадіоні, де зустрінуться Усик і Джошуа. Що буде з боєм?

Сьогодні на стадіоні лондонського Тоттенгема сталася пожежа. Довелося евакуювати 300 людей.
Як повідомляє The Sun, загорівся повітряний компресор на кухні. З пожежею вдалося швидко впоратися, постраждалих немає.
Стадіон Тоттенгема був відкритий в 2019 році і вміщує понад 60 тисяч глядачів. Крім футбольних матчів, тут проводяться поєдинки з американського футболу, а також концерти.
BREAKING: Fire breaks out at Tottenham Hotspur Stadium with 300 people evacuated https://t.co/cTooIpEbfQ pic.twitter.com/R9ldJ7luV4- The Sun Football (@TheSunFootball) September 2, +2021
Саме на арені Тоттенгема 25 вересня відбудеться грандіозний боксерський поєдинок у суперважкій вазі. Чинний чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO британець Ентоні Джошуа зустрінеться з українським претендентом Олександром Усиком.
Всі квитки на бій Джошуа – Усик, вартість яких становила від 47 до 2350 євро, були продані за добу.
Незважаючи на пожежу бій відбудеться!