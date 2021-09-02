Пожар на стадионе, где встретятся Усик и Джошуа. Что будет с боем?

Несколько сот человек пришлось эвакуировать со стадиона Тоттенхэма, где произошло возгорание на кухне. Именно здесь через три недели пройдет чемпионский бой в супертяжелом весе

Бой пройдет 25 сентября в Лондоне

Сегодня на стадионе лондонского Тоттенхэма произошел пожар. Пришлось эвакуировать 300 человек.

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Как сообщает The Sun, загорелся воздушный компрессор на кухне. С пожаром удалось быстро справиться, пострадавших нет.

Стадион Тоттенхэма был открыт в 2019 году и вмещает более 60 тысяч зрителей. Помимо футбольных матчей, здесь проводятся поединки по американскому футболу, а также концерты.

BREAKING: Fire breaks out at Tottenham Hotspur Stadium with 300 people evacuatedhttps://t.co/cTooIpEbfQpic.twitter.com/R9ldJ7luV4 — The Sun Football (@TheSunFootball) September 2, 2021

Именно на арене Тоттенхэма 25 сентября состоится грандиозный боксерский поединок в супертяжелом весе. Действующий чемпион мира по версиям WBA , IBF, WBO британец Энтони Джошуа встретится с украинским претендентом Александром Усиком.

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Все билеты на бой Джошуа – Усик, стоимость которых составляла от 47 до 2350 евро, были проданы за сутки.

Несмотря на пожар бой состоится!