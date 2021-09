Пожар на стадионе, где встретятся Усик и Джошуа. Что будет с боем?

Сегодня на стадионе лондонского Тоттенхэма произошел пожар. Пришлось эвакуировать 300 человек.

Как сообщает The Sun, загорелся воздушный компрессор на кухне. С пожаром удалось быстро справиться, пострадавших нет.

Стадион Тоттенхэма был открыт в 2019 году и вмещает более 60 тысяч зрителей. Помимо футбольных матчей, здесь проводятся поединки по американскому футболу, а также концерты.

BREAKING: Fire breaks out at Tottenham Hotspur Stadium with 300 people evacuatedhttps://t.co/cTooIpEbfQpic.twitter.com/R9ldJ7luV4