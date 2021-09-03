Найпопулярніші спортсмени України: рейтинг ТОП-100

Боксери Усик і Ломаченко, ексфутболіст і тренер збірної Шевченко, тенісистка Світоліна і футболіст Зінченко - найпопулярніші спортсмени країни
Скандальний боксер Іван Редкач обійшов Володимира Кличка в рейтингу популярності українських спортсменів за кількістю підписників в Instagram. За місяць Іван додав понад 80 тисяч підписників!
Лідерство в рейтингу з великим запасом утримує боксер Василь Ломаченко. Найближчим часом він повинен стати першим спортсменом в історії України, який збере більше 2 мільйонів підписників.
Більше мільйона персональних фанатів є у чотирьох українських спортсменів.
ДЕСЯТКА НАЙПОПУЛЯРНІШИХ СПОРТСМЕНІВ
У списку ТОП-100 більше чоловіків – 69%. Представництво за видами спорту наступне:
- Футбол – 43;
- Бокс – 14;
- Художня гімнастика – 8;
- Теніс – 7;
- Легка атлетика – 5;
- ММА – 4;
- Баскетбол – 3;
- Карате – 3;
- Дзюдо, плавання, спортивна гімнастика, важка атлетика – 2;
- Боротьба, велоспорт, волейбол, фехтування, шахи – по 1.
Рейтинг ТОП-100 спортсменів України
|спортсмен
|вид спорту
|тис передплатників
|1
|Василь Ломаченко
|бокс
|1970
|/ lomachenkovasiliy
|2
|Олександр Зінченко
|футбол
|1 436
|/ zinchenko_96
|3
|Олександр Усик
|бокс
|1088
|/ usykaa
|4
|Андрій Шевченко
|футбол
|1007
|/ andriyshevchenko
|5
|Еліна Світоліна
|теніс
|804
|/ elisvitolina
|6
|Іван Редкач
|бокс
|666
|/ ivan_redkach_11
|7
|Володимир Кличко
|бокс
|625
|/ klitschko
|8
|Андрій Лунін
|футбол
|504
|/ lunin_andrey
|9
|Дар'я Білодід
|дзюдо
|501
|/ dariabilodid7
|10
|Олексій Торохтій
|важка атлетика
|429
|/ torokhtiy
|11
|Євген Коноплянка
|футбол
|386
|/konoplyanka.official
|12
|Марина Бех
|легка атлетика
|365
|/ marynabekh
|13
|Андрій Ярмоленко
|футбол
|339
|/ yarmolenkoandrey
|14
|Юлія Левченко
|легка атлетика
|322
|/ levchenkou
|15
|Аскар Можаров
|MMA
|269
|/askar.mozharov
|16
|Михайло Мудрик
|футбол
|174
|/ mmudryk10
|17
|Анна Різатдінова
|худ гімнастика
|161
|/ anna_rizatdinova
|18
|Сергій Мельник
|футбол
|153
|/ sergeimelnik
|19
|Кіра Макогоненко
|бокс
|147
|/ kiramakogonenko
|20
|Марта Костюк
|теніс
|144
|/ kostyukmarta
|21
|Віктор Циганков
|футбол
|133
|/ viktortsygankov
|22
|Руслан Малиновський
|футбол
|132
|/ malinovskyi_18
|23
|Віталій Кличко
|бокс
|132
|/ vitaliyklitschko
|24
|Роман Яремчук
|футбол
|130
|/r.yaremchuk
|25
|Жан Беленюк
|боротьба
|128
|/ zhanbeleniuk
|26
|Артем Мілевський
|футбол
|125
|/ timi1010
|27
|Святослав Михайлюк
|баскетбол
|124
|/ sviat_10
|28
|Анжеліка Терлюга
|карате
|119
|/ anzhelika_terliuga
|29
|Максим Продан
|бокс
|119
|/ maxpro13
|30
|Анатолій Тимощук
|футбол
|116
|/ power4timo
|31
|Лілія Подкопаєва
|спорт гімнастика
|115
|/ podkopayeva_official
|32
|Даяна Ястремська
|теніс
|114
|/ dayana_yastremskay
|33
|Олександр Гвоздик
|бокс
|113
|/ alex_gvozdyk
|34
|Віталій Миколенко
|футбол
|107
|/ mikola_16
|35
|Денис Берінчик
|бокс
|104
|/ berinchyk
|36
|Ярослава Магучіх
|легка атлетика
|102
|/ rosya_dp
|37
|Андрій Пятов
|футбол
|100
|/ piat30
|38
|Георгій Бущан
|футбол
|92
|/ georgiybuschan
|39
|Андрій Воронін
|футбол
|89
|/ voroninandrey
|40
|Станіслав Горуна
|карате
|88
|/ iamhoruna
|41
|Тарас Степаненко
|футбол
|88
|/ tarasstepanenko
|42
|Микола Шапаренко
|футбол
|87
|/nikolay.shaparenko
|43
|Віктор Коваленко
|футбол
|82
|/ vitykovalenko
|44
|Георгій Зантарая
|дзюдо
|79
|/ zantaraia_georgii
|45
|Марина Мороз
|MMA
|79
|/ maryna_moroz_ufc
|46
|Ярослав Ракицький
|футбол
|78
|/ rakitskyy_official
|47
|Микола Морозюк
|футбол
|76
|/ nikolaymoroziuk
|48
|Артем Довбик
|футбол
|73
|/ tema_dovbyk
|49
|Богдан Бутко
|футбол
|70
|/ butko91
|50
|Сергій Булеца
|футбол
|64
|/ sergeybuletsa
|51
|Юлія Чумаченко
|легка атлетика
|63
|/ julusina
|52
|Яна Беломоїна
|велоспорт
|60
|/ yanabelomoina
|53
|Олена Овчинникова
|MMA
|60
|/ lenaovchynnikova
|54
|Денис Попов
|футбол
|58
|/ popov19
|55
|Євген Левченко
|футбол
|57
|/ elevchenko
|56
|Тарас Шелестюк
|бокс
|55
|/ tarasshelestyuk
|57
|Ярослав Амосов
|MMA
|55
|/ s_amoskin
|58
|Вікторія Мазур
|худ гімнастика
|54
|/ victoria_mazur_
|59
|Євген Селезньов
|футбол
|52
|/ e_seleznev
|60
|Денис Бойко
|футбол
|52
|/ king_kong_71
|61
|Леся Цуренко
|теніс
|52
|/ lesiatsurenko
|62
|Микола Матвієнко
|футбол
|52
|/ koliamatvienko
|63
|Дмитро Чумак
|важка атлетика
|51
|/ dmitryichumak
|64
|Артем Бєсєдін
|футбол
|51
|/ artembesedin
|65
|Олексій Лень
|баскетбол
|49
|/ alexlen_25
|66
|Наталя Годунко
|худ гімнастика
|47
|/ godunkonataliia
|67
|Анатолій Трубін
|футбол
|46
|/ anatoliytrubin81
|68
|Артем Кравець
|футбол
|45
|/ kravets89
|69
|Олександр Шовковський
|футбол
|45
|/ oleksandrshovkovskyi
|70
|Анна Безсонова
|худ гімнастика
|41
|/ annabessonova
|71
|Юлія Кушка
|легка атлетика
|41
|/ _julia_guzhva
|72
|Влада Нікольченко
|худ гімнастика
|39
|/ nikolchenko_vlada
|73
|Олена Д'яченко
|худ гімнастика
|37
|/ diachenko29
|74
|Сергій Кривцов
|футбол
|37
|/ kriva4
|75
|Олег Верняєв
|спорт гімнастика
|36
|/ verniaiev13
|76
|Георгій Цітаішвілі
|футбол
|35
|/ giotsitaishvili11
|77
|Олександр Алієв
|футбол
|35
|/ aliev_sasha8
|78
|Сергій Дерев'янченко
|бокс
|33
|/sergiy.derevyanchenko
|79
|Ольга Янчук
|теніс
|32
|/ olgaianchuk
|80
|Ірина Блохіна
|худ гімнастика
|31
|/ ireesha_b
|81
|Ольга Харлан
|фехтування
|29
|/ olgakharlan
|82
|Аліна Максименко
|худ гімнастика
|29
|/ maksimka_maksy
|83
|Олег Данченко
|футбол
|28
|/ 94danchenko
|84
|Катаріна Завацька
|теніс
|28
|/ katya_zavatska_
|85
|Яна Клочкова
|плавання
|28
|/ yana_klochkova
|86
|Денис Костишин
|футбол
|27
|/ kostyshyn_denys
|87
|Олександр Долгополов
|теніс
|27
|/ alexdolgopolov
|88
|Максим Пустозвонов
|баскетбол
|26
|/ maxpustozvonov
|89
|Марина Скамароховa
|карате
|26
|/ skamaroshek
|90
|Євген Шахов
|футбол
|26
|/ shakhov28
|91
|Богдан Ледньов
|футбол
|26
|/ liedniev_bogdan_7_
|92
|Михайло Романчук
|плавання
|25
|/ misha_romanchuk
|93
|Анна Музичук
|шахи
|25
|/anna_muzychuk.official
|94
|Олег Малиновський
|бокс
|24
|/ malinovskiyoleg_malina
|95
|Олександр Хижняк
|бокс
|23
|/ khyzhniak_aleksandr
|96
|Олеся Рихлюк
|волейбол
|23
|/ Alesia7 /
|97
|Віталій Мандзюк
|футбол
|22
|/ mandzya5555
|98
|Руслан Ротань
|футбол
|21
|/ rotan_ruslan29
|99
|Роман Головащенко
|бокс
|21
|/ roman_golovashchenko
|100
|Олександр Зубков
|футбол
|21
|/ zubiksane4ka