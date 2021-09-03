Найпопулярніші спортсмени України: рейтинг ТОП-100

У рейтингу більше чоловіків (69%) і представників спорту №1 в нашій країні – футболу (43%). Лідер – боксер Василь Ломаченко

Боксери Усик і Ломаченко, ексфутболіст і тренер збірної Шевченко, тенісистка Світоліна і футболіст Зінченко - найпопулярніші спортсмени країни

Скандальний боксер Іван Редкач обійшов Володимира Кличка в рейтингу популярності українських спортсменів за кількістю підписників в Instagram. За місяць Іван додав понад 80 тисяч підписників!

Реклама

Лідерство в рейтингу з великим запасом утримує боксер Василь Ломаченко. Найближчим часом він повинен стати першим спортсменом в історії України, який збере більше 2 мільйонів підписників.

Більше мільйона персональних фанатів є у чотирьох українських спортсменів.

ДЕСЯТКА НАЙПОПУЛЯРНІШИХ СПОРТСМЕНІВ

Реклама

У списку ТОП-100 більше чоловіків – 69%. Представництво за видами спорту наступне:

Футбол – 43;

Бокс – 14;

Художня гімнастика – 8;

Теніс – 7;

Легка атлетика – 5;

ММА – 4;

Баскетбол – 3;

Карате – 3;

Дзюдо, плавання, спортивна гімнастика, важка атлетика – 2;

Боротьба, велоспорт, волейбол, фехтування, шахи – по 1.

Рейтинг ТОП-100 спортсменів України