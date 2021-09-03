4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
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СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Найпопулярніші спортсмени України: рейтинг ТОП-100

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
3 вересня, 11:11
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У рейтингу більше чоловіків (69%) і представників спорту №1 в нашій країні – футболу (43%). Лідер – боксер Василь Ломаченко
Боксери Усик і Ломаченко, ексфутболіст і тренер збірної Шевченко, тенісистка Світоліна і футболіст Зінченко - найпопулярніші спортсмени країни
Боксери Усик і Ломаченко, ексфутболіст і тренер збірної Шевченко, тенісистка Світоліна і футболіст Зінченко - найпопулярніші спортсмени країни

Скандальний боксер Іван Редкач обійшов Володимира Кличка в рейтингу популярності українських спортсменів за кількістю підписників в Instagram. За місяць Іван додав понад 80 тисяч підписників!

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Лідерство в рейтингу з великим запасом утримує боксер Василь Ломаченко. Найближчим часом він повинен стати першим спортсменом в історії України, який збере більше 2 мільйонів підписників.

Більше мільйона персональних фанатів є у чотирьох українських спортсменів.

ДЕСЯТКА НАЙПОПУЛЯРНІШИХ СПОРТСМЕНІВ

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У списку ТОП-100 більше чоловіків – 69%. Представництво за видами спорту наступне:

  • Футбол – 43;
  • Бокс – 14;
  • Художня гімнастика – 8;
  • Теніс – 7;
  • Легка атлетика – 5;
  • ММА – 4;
  • Баскетбол – 3;
  • Карате – 3;
  • Дзюдо, плавання, спортивна гімнастика, важка атлетика – 2;
  • Боротьба, велоспорт, волейбол, фехтування, шахи – по 1.

Рейтинг ТОП-100 спортсменів України

спортсмен вид спорту тис передплатників Instagram
1Василь Ломаченкобокс1970/ lomachenkovasiliy
2Олександр Зінченкофутбол1 436/ zinchenko_96
3Олександр Усикбокс1088/ usykaa
4Андрій Шевченкофутбол1007/ andriyshevchenko
5Еліна Світолінатеніс804/ elisvitolina
6Іван Редкачбокс666/ ivan_redkach_11
7Володимир Кличкобокс625/ klitschko
8Андрій Лунінфутбол504/ lunin_andrey
9Дар'я Білодіддзюдо501/ dariabilodid7
10Олексій Торохтійважка атлетика429/ torokhtiy
11Євген Коноплянкафутбол386/konoplyanka.official
12Марина Бехлегка атлетика365/ marynabekh
13Андрій Ярмоленкофутбол339/ yarmolenkoandrey
14Юлія Левченколегка атлетика322/ levchenkou
15Аскар МожаровMMA269/askar.mozharov
16Михайло Мудрикфутбол174/ mmudryk10
17Анна Різатдіновахуд гімнастика161/ anna_rizatdinova
18Сергій Мельникфутбол153/ sergeimelnik
19Кіра Макогоненкобокс147/ kiramakogonenko
20Марта Костюктеніс144/ kostyukmarta
21Віктор Циганковфутбол133/ viktortsygankov
22Руслан Малиновськийфутбол132/ malinovskyi_18
23Віталій Кличкобокс132/ vitaliyklitschko
24Роман Яремчукфутбол130/r.yaremchuk
25Жан Беленюкборотьба128/ zhanbeleniuk
26Артем Мілевськийфутбол125/ timi1010
27Святослав Михайлюкбаскетбол124/ sviat_10
28Анжеліка Терлюгакарате119/ anzhelika_terliuga
29Максим Проданбокс119/ maxpro13
30Анатолій Тимощукфутбол116/ power4timo
31Лілія Подкопаєваспорт гімнастика115/ podkopayeva_official
32Даяна Ястремськатеніс114/ dayana_yastremskay
33Олександр Гвоздикбокс113/ alex_gvozdyk
34Віталій Миколенкофутбол107/ mikola_16
35Денис Берінчикбокс104/ berinchyk
36Ярослава Магучіхлегка атлетика102/ rosya_dp
37Андрій Пятовфутбол100/ piat30
38Георгій Бущанфутбол92/ georgiybuschan
39Андрій Воронінфутбол89/ voroninandrey
40Станіслав Горунакарате88/ iamhoruna
41Тарас Степаненкофутбол88/ tarasstepanenko
42Микола Шапаренкофутбол87/nikolay.shaparenko
43Віктор Коваленкофутбол82/ vitykovalenko
44Георгій Зантараядзюдо79/ zantaraia_georgii
45Марина МорозMMA79/ maryna_moroz_ufc
46Ярослав Ракицькийфутбол78/ rakitskyy_official
47Микола Морозюкфутбол76/ nikolaymoroziuk
48Артем Довбикфутбол73/ tema_dovbyk
49Богдан Буткофутбол70/ butko91
50Сергій Булецафутбол64/ sergeybuletsa
51Юлія Чумаченколегка атлетика63/ julusina
52Яна Беломоїнавелоспорт60/ yanabelomoina
53Олена ОвчинниковаMMA60/ lenaovchynnikova
54Денис Поповфутбол58/ popov19
55Євген Левченкофутбол57/ elevchenko
56Тарас Шелестюкбокс55/ tarasshelestyuk
57Ярослав АмосовMMA55/ s_amoskin
58Вікторія Мазурхуд гімнастика54/ victoria_mazur_
59Євген Селезньовфутбол52/ e_seleznev
60Денис Бойкофутбол52/ king_kong_71
61Леся Цуренкотеніс52/ lesiatsurenko
62Микола Матвієнкофутбол52/ koliamatvienko
63Дмитро Чумакважка атлетика51/ dmitryichumak
64Артем Бєсєдінфутбол51/ artembesedin
65Олексій Леньбаскетбол49/ alexlen_25
66Наталя Годункохуд гімнастика47/ godunkonataliia
67Анатолій Трубінфутбол46/ anatoliytrubin81
68Артем Кравецьфутбол45/ kravets89
69Олександр Шовковськийфутбол45/ oleksandrshovkovskyi
70Анна Безсоновахуд гімнастика41/ annabessonova
71Юлія Кушкалегка атлетика41/ _julia_guzhva
72Влада Нікольченкохуд гімнастика39/ nikolchenko_vlada
73Олена Д'яченкохуд гімнастика37/ diachenko29
74Сергій Кривцовфутбол37/ kriva4
75Олег Верняєвспорт гімнастика36/ verniaiev13
76Георгій Цітаішвіліфутбол35/ giotsitaishvili11
77Олександр Алієвфутбол35/ aliev_sasha8
78Сергій Дерев'янченкобокс33/sergiy.derevyanchenko
79Ольга Янчуктеніс32/ olgaianchuk
80Ірина Блохінахуд гімнастика31/ ireesha_b
81Ольга Харланфехтування29/ olgakharlan
82Аліна Максименкохуд гімнастика29/ maksimka_maksy
83Олег Данченкофутбол28/ 94danchenko
84Катаріна Завацькатеніс28/ katya_zavatska_
85Яна Клочковаплавання28/ yana_klochkova
86Денис Костишинфутбол27/ kostyshyn_denys
87Олександр Долгополовтеніс27/ alexdolgopolov
88Максим Пустозвоновбаскетбол26/ maxpustozvonov
89Марина Скамароховaкарате26/ skamaroshek
90Євген Шаховфутбол26/ shakhov28
91Богдан Ледньовфутбол26/ liedniev_bogdan_7_
92Михайло Романчукплавання25/ misha_romanchuk
93Анна Музичукшахи25/anna_muzychuk.official
94Олег Малиновськийбокс24/ malinovskiyoleg_malina
95Олександр Хижнякбокс23/ khyzhniak_aleksandr
96Олеся Рихлюкволейбол23/ Alesia7 /
97Віталій Мандзюкфутбол22/ mandzya5555
98Руслан Ротаньфутбол21/ rotan_ruslan29
99Роман Головащенкобокс21/ roman_golovashchenko
100Олександр Зубковфутбол21/ zubiksane4ka

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Медальний залік
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
80
46
44
170
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
37
29
38
104
3
flag ПКР ПКРRPC
32
27
42
101
4
flag США СШАUS
28
31
23
82
5
flag Україна УкраїнаUA
22
43
25
90
6
flag Нідерланди НідерландиNL
21
12
16
49
7
flag Бразилія БразиліяBR
19
14
23
56
8
flag Австралія АвстраліяAU
18
25
27
70
9
flag Італія ІталіяIT
13
27
22
62
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
11
1
4
16
Всі медалі Паралімпіади
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
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Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтар
6
12:4
13
3
Дніпро-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Інгулець
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Пʼятниця, 10 вересня
19:30
Дивись на:
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
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Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
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