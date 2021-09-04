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Який же він дрібний! Усик загубився на тлі спаринг-партнерів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 вересня, 11:42
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Український боксер Олександр Усик показав спаринг-партнерів, які допомагають йому готуватися до поєдинку проти Ентоні Джошуа, який відбудеться вже 25 вересня
Олександр Усик зі своїми спаринг-партнерами
Олександр Усик зі своїми спаринг-партнерами / Фото: Instagram

Усик сфотографувався в компанії інших боксерів в своєму тренувальному таборі. І виявився серед них найдрібнішим! Зріст Усика становить 191 см.

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У підготовці до поєдинку проти Джошуа йому допомагали Олександр Захожий (207 см), Віктор Вихрист (196), Дмитро Безус (200 см), Евгеніос Лазарідіс (198 см) і ще кілька інших бійців.

На тлі спаринг-партнерів Олександр виглядає як дитина:

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З Олександром Захожим:

З Дмитром Безусом:

З Евгеніосом Лазарідісом:

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Додамо, що зріст Джошуа становить 198 см. Найімовірніше, Джошуа матиме перевагу над Усиком ще і в вазі.

У попередньому поєдинку проти Кубрата Пулєва британець важив 108,8 кг. Усик виходив на бій з Дереком Чісорою з вагою в 98,4 кг. Різниця – понад 10 кг!

До речі, напередодні сталася пожежа на стадіоні, де зустрінуться Усик і Джошуа. Що буде з боєм? Кількасот осіб довелося евакуювати зі стадіону Тоттенгема, де сталося загоряння на кухні.

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