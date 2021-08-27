Шевченко переглядає клуб Першої ліги! Але що там робить Усик?

Легенди українського спорту приїдуть в Житомир подивитися футбольний матч між командами Полісся та Альянс

Спеціальні гості в Житомирі

У суботу, 28 серпня, в Житомирі пройде поєдинок шостого туру Першої ліги України. Місцеве Полісся зустрічається з Альянсом з Липової Долини.

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У місті інтерес до матчу неймовірний. І зовсім не через турнірні розклади. А через гостей. Як анонсує аккаунт Полісся в Instagram, на гру приїдуть Андрій Шевченко та Олександр Усик!

Андрій Шевченко – легенда українського футболу. Володар "Золотого м'яча", переможець Ліги чемпіонів. В якості тренера дійшов зі збірною України до чвертьфіналу Євро-2020. Зараз взяв паузу в роботі.

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Олександр Усик – олімпійський чемпіон з боксу. Колишній абсолютний чемпіон у важкій вазі. І претендент на чемпіонські пояси в суперважкій. Через місяць в Лондоні Усик боксуватиме з чемпіоном світу Ентоні Джошуа.