Усик, ты животное! Ураганное видео к бою с Джошуа

Украинского боксера сравнили с торнадо перед поединком на лондонском стадионе "Тоттенхэм", где 25 сентября тот попытается лишить Энтони Джошуа чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и IBF

Усик vs Джошуа - уже 25 сентября / Фото: Instagram

Транслятор главного поединка года, в котором 25 сентября сойдутся Александр Усик и Энтони Джошуа, представил эпическое промо боя.

Усика в нем называют зверем и сравнивают со стихией.

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"Неспокойная обстановка в супертяжелом весе. Вражеские силы прут навстречу другу другу. Два чудовища-животных, каждое из которых танцует в своем разрушительном боксерском стиле"

"Энтони Джошуа – громадина-башня, чьи взрывные кулаки со скоростью молнии выбивают катастрофические для соперников комбинации"

"Александр Усик – остерегайтесь этот боксерский ум. Его непредсказуемая энергия грозит разорвать супертяжелый вес так же, как и крузервейт. Такого боксерского IQ нет ни у кого"

"Джошуа – Усик на наэлектризованном стадионе 25 сентября – это будет идеальная буря", – говорится в промо-ролике от DAZN

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Сегодня|Спорт

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Отметим, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.

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