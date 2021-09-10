Это же другой вид спорта! Усик показал мастерство, которое не поможет против Джошуа

Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к поединку против британца Энтони Джошуа за три чемпионских пояса, который состоится 25 сентября в Лондоне

Александр Усик получил бой года / Фото: Instagram

До поединка остается всего 15 дней, а Усик решил попробовать себя в другом виде спорта – украинец похвастался своим умением забрасывать трехочковые в баскетболе.

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Хоть у него это и получается неплохо, но в бою вряд ли поможет. Тем не менее, Джошуа опасается Усика перед боем.

Напомним, что бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне. А накануне случился пожар на стадионе, где встретятся Усик и Джошуа. Несколько сотен человек пришлось эвакуировать со стадиона Тоттенхэма, где произошло возгорание на кухне.

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Отметим, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.